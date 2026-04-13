‘Ídolos de Tara’ aborda la reforma de la Constitución para blindar el aborto

El espacio de igualdad de La Radio Canaria analizará mañana martes, a las 18.30, el alcance de esta reforma anunciada en el Consejo de Ministros

El programa ‘Ídolos de Tara’ abordará en su episodio de este martes 14 de abril a partir de las 18:30 horas los detalles de la reforma con la que el Gobierno español pretende dar pasos que garanticen el blindaje del derecho al aborto en la Constitución Española. La iniciativa, que recibía el visto bueno del ejecutivo en Consejo de Ministras y Ministros, pretende que quede anclada en la Carta Magna la prestación de este derecho en condiciones de igualdad en todo el Estado.

El programa analizará el recorrido que puede tener esta modificación legal, desde el punto de vista jurídico, además de conocer cómo ha sido recibida por el activismo encarnado por la plataforma internacional Mi Voz, Mi decisión.

Ampliar el artículo 43

La fórmula que ha encontrado el gobierno para acometer esta reforma es la incorporación de un cuarto apartado al artículo 43 con la siguiente redacción: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio».

La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la interrupción voluntaria del embarazo no está en riesgo como derecho subjetivo porque el Tribunal Constitucional ha reiterado que está conectado con la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física y moral reconocidos en la Carta Magna.

Sin embargo, ha afirmado que sí está en peligro el ejercicio real y efectivo de ese derecho en todo el territorio nacional, como reflejan los datos del último estudio presentado por el Ministerio de Sanidad. Según los datos ofrecidos, solamente el 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practica en centros integrados en la sanidad pública.

La ministras de Igualdad, Ana Redondo, daba cuenta del acuerdo sobre el aborto en el Consejo de Ministras y Ministros

Inequidad en el acceso

En las islas, las últimas cifras que recoge el ministerio de Sanidad son de 2024, un año en el que se practicaron en las islas 5.115 interrupciones voluntarias del embarazo. El 71’4% se realizó en centros concertados de la sanidad pública. Sin embargo, el sindicato CCOO alertó en un informe de una situación de inequidad en las islas y denunció que algunos profesionales sanitarios se habían declarado objetores en la sanidad pública y sin embargo, realizaban interrupciones del embarazo en la sanidad privada.