El programa abordará la investigación a Zapatero y sus vínculos con Canarias en una semana en plena negociación para una Mesa de Unidad Nacionalista este jueves a las 22:30 horas

Televisión Canaria emite la tercera entrega de ‘La Retranca‘ este jueves 28 de mayo a partir de las 22:30 horas. Presentado por Mayer Trujillo junto a la periodista Marta Rodríguez, el programa vuelve a tomar el pulso de la actualidad con las reflexiones y debates de diferentes periodistas y voces de distintas representantes de la sociedad canaria. En esta ocasión, pondrá el foco en la investigación judicial al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y en las conexiones con Canarias que ahora se han dado a conocer, como uno de los temas que más debate está generando en el panorama nacional.

Las dos mesas de análisis contarán con las voces y reflexiones de los periodistas Juan Luján, Lourdes Santana, Antonio Salazar, Miguel Ángel Autero, junto a Melisa Rodríguez, quienes incidirán durante los 90 minutos del programa en la ruptura política entre Coalición Canaria y el gobierno del PSOE, demostrada estos días no solo con la gestión de la crisis del hantavirus sino con la escenificación en el Congreso de los Diputados este lunes.

Esta tercera entrega de ‘La Retranca’ contará además con la participación de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, para explicar su perspectiva sobre el actual contexto político de Canarias, posibles alianzas electorales y el futuro del nacionalismo canario en una semana en la que, además, siguen los movimientos para construir una Mesa de Unidad Nacionalista con la que concurrir juntos a las elecciones generales

‘La Retranca’ podrá seguirse en directo en Televisión Canaria así como en su canal de Youtube (https://www.youtube.com/user/TelevisionCanaria) y también a través de los perfiles del propio programa; Instagram (https://www.instagram.com/la_retranca_/), X (https://x.com/LaRetrancaTVC), y TikTok (La Retranca).