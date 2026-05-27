‘Con Cúrcuma’ repasa la gastronomía actual del Archipiélago

El gastronómico de La Radio Canaria traerá este miércoles a las 21:05 recetario de las ocho islas y rescatará una charla con el presidente canario, Fernando Clavijo

‘Con Cúrcuma’, el programa gastronómico de La Radio Canaria, centrará este miércoles a las 21:05 horas su contenido en un recorrido por algunos de los aspectos más significativos de la gastronomía actual del Archipiélago, coincidiendo con la celebración del Día de Canarias. Con redifusión el sábado a las 01:00 horas, el espacio reunirá voces vinculadas a la cocina, el producto local y el recetario tradicional de las Islas.

«Haremos referencia al reciente Salón GastroCanarias para aportar las impresiones de quienes defienden la cocina y la sala, el producto local y el recetario de las Islas, y arrancaremos este salteado radiofónico con Leni Noda Morales, del restaurante tinerfeño ‘Casa Leni, Ravelo’, en El Sauzal, quien hará de guía por las distintas especialidades tradicionales con una parada particular en La Gomera», avanza Francisco Belín, director y conductor de ‘Con Cúrcuma‘.

Leni Noda Morales, del restaurante tinerfeño ‘Casa Leni, Ravelo’, en El Sauzal

Algunas de estas recetas forman parte de los sabores compartidos en todas las Islas, como las papas arrugadas, el escaldón o las garbanzas, sin olvidar las múltiples recetas de carne de cochino o los churros de pescado. «Y sobre papas traeremos justamente una receta de ‘papas rellenas’ que casi está extinguida», recalca el director de ‘Con Cúrcuma’.

De Tenerife a Lanzarote, el programa viajará de la mano de Carmen Castro, quien recibirá al equipo en Tinajo y recreará el mundo de sabores y matices naturales presentes en las mermeladas artesanales y en los mojos que elabora junto a Fefo Nieves, autor del libro ‘Cocina Tradicional de Lanzarote’.

Papas rellenas, receta tradicional de la gastronomía canaria casi extinguida en la actualidad

Y siguiendo la estela de los sabores conejeros, ‘Con Cúrcuma’ hablará de los vinos Malvasía, de las naranjas de ombligo, de los tunos y de las calabazas, variedades que suelen acompañar platos salados en los restaurantes lanzaroteños.

Día de Canarias en la mesa

El periodista Sergio Lojendio ofrecerá una emotiva paleta de impresiones centradas en el Día de Canarias, mientras Víctor Lugo y Macarena Rosario Expósito describirán los valores del café y los quesos de Agaete, en Gran Canaria.

Desde Almería llegará la aportación del chef José Álvarez, del restaurante ‘La Costa’, en El Ejido, que este sábado compartirá esencias canarias junto a Víctor Valverde en ‘Palacio Ico’ en Costa Teguise, Lanzarote, dentro de una nueva acción del proyecto puesto en marcha por este hotel, que invita cada mes a un chef con estrella Michelin.

María Antigua Trujillo, experta en productos de Fuerteventura y Canarias y coordinadora del ‘stand’ majorero en GastroCanarias, hablará sobre la riqueza gastronómica de su tierra junto al chef Demian Zambrana, del restaurante ‘La Jaira’, ubicado en Puerto del Rosario, mientras el periodista Jaime Puig ofrecerá su visión sobre lo ocurrido en el citado foro gastronómico.

También habrá espacio en esta entrega de ‘Con Cúrcuma’ para conversar con el reciente vencedor del Campeonato de Montajes de Mesas Campestres, Javier García, que aportará su conocimiento acerca de cómo embellecer los espacios destinados a celebraciones y veladas.

Francisco Belín, dirige y presenta ‘Con Cúrcuma’ en La Radio Canaria

Al cierre, como cada semana, el espacio recuperará la sección ‘Entrevista Vintage’, dedicada a rescatar conversaciones de programas anteriores. Coincidiendo con el Día de Canarias, la voz del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en conversación con Fernando Belín, pondrá el broche final a una entrega que recorrerá productos, recetas y protagonistas que forman parte de la identidad gastronómica de las Isla.