El canal público emite este jueves a las 23:50 horas el largometraje del cineasta Juan Alfredo Amil, que documenta su proceso vital ante la obesidad mórbida

Televisión Canaria continúa celebrando el Día de Canarias, que se conmemora el próximo 30 de mayo, con unaprogramación especial que pone en valor la identidad y el talento canario. Dentro de esta apuesta por la producción audiovisual de nuestra tierra, la cadena pública emite este jueves, a las 23:50 horas, el largometraje documental ‘Absolución de Juan Alfredo Amil’.

Dirigida y protagonizada por el cineasta tinerfeño Juan Alfredo Amil (Arona, 1981), protagonista a su vez de la película, propone un ejercicio de introspección radical en el que el autor se coloca frente a la cámara para narrar su propia experiencia con la obesidad mórbida.

Todo comienza en 2018, cuando recibe la noticia de que una intervención quirúrgica, aparentemente rutinaria, podría poner en riesgo su vida. Ante ese escenario, decide transformar el miedo en creación. Lo que arranca como una reflexión sobre el temor a la muerte deriva en un retrato mucho más complejo, donde afloran conflictos íntimos y se desdibujan los límites entre la vida y el relato cinematográfico. El resultado es una pieza que transita entre el diario personal y el ensayo fílmico, con una mirada directa y sin artificios.

Con la participación de Televisión Canaria

Producida por 416 Studio y con la participación de Televisión Canaria, la película fue preseleccionada para los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Documental. En su desarrollo han participado profesionales del ámbito audiovisual nacional, como el diseñador de sonido Sergio López-Eraña o los responsables del etalonaje digital Tano Martín y el equipo de Newfolder Studio.

Con esta emisión, Televisión Canaria refuerza su compromiso con la difusión de contenidos vinculados a la identidad, la cultura y la creación en las Islas, en una semana especialmente significativa para el conjunto de la sociedad canaria.