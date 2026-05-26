Las retransmisiones incluirán el cierre de la fase regular en Liga ACB, la despedida del curso en Liga F y una jornada definitiva para la Unión Deportiva Las Palmas en Segunda División

La redacción de Deportes de ‘Todo Goles Radio‘ afronta una de las semanas más intensas y decisivas de la temporada con una amplia cobertura radiofónica marcada por jornadas clave en el fútbol femenino, la Liga ACB y la lucha por el playoff de ascenso en Segunda División. Entre martes y domingo, el equipo seguirá en directo encuentros que pueden definir posiciones, objetivos y desenlaces deportivos.

La primera cita llegará este martes 26 de mayo, a las 20:00 horas, con la penúltima jornada de la Liga F, la jornada 29. El equipo de La Radio Canaria se desplazará hasta la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares, en Madrid, para narrar el encuentro entre el Costa Adeje Tenerife, también conocido como Tenerife Sur, y el Atlético de Madrid. Javier Fernández pondrá voz al partido y Tamara Blasco participará en los comentarios.

Viernes decisivo para el baloncesto canario en la ACB

El viernes el foco se trasladará al desenlace de la fase regular de la Liga ACB, que celebra su jornada 34 con horario unificado. Desde las 19:30 horas arrancará una programación especial para seguir una tarde cargada de emoción y cuentas pendientes. José Antonio Felipe narrará el encuentro de La Laguna Tenerife, acompañado por Fernando Yombe, mientras Moisés Rodríguez hará lo propio con el choque entre Valencia Basket y Dreamland Gran Canaria, junto a Juan Antonio Enríquez.

La jornada llega cargada de alicientes deportivos. La Laguna Tenerife se juega su posición definitiva en el playoff por el título y el camino que recorrerá en la fase decisiva del campeonato, mientras que Dreamland Gran Canaria afronta un encuentro determinante para asegurar su continuidad deportiva.

La importancia del momento queda reflejada en las palabras de Juanjo Toledo, director de ‘Todo Goles’, que reconoce que «hay muchísimo juego» en una jornada en la que cada resultado puede alterar el desenlace de la temporada. Sobre la situación de los equipos canarios, explica que «el Canarias se está jugando el playoff, su presencia y desde qué posición va a pelear por el título de Liga».

Toledo también pone el foco sobre la trascendencia del encuentro para el conjunto grancanario y recuerda que «el Dreamland Gran Canaria se está jugando la vida, deportivamente hablando». Una situación que pasa por «certificar la permanencia con los resultados que haya en otras pistas» y evitar un desenlace que, admite, «esperemos que eso no ocurra».

Domingo de desenlaces en ‘Todo Goles’

El domingo la programación contará con una doble sesión de ‘Todo Goles’. La primera arrancará a las 11:00 horas bajo la conducción de Carlos Guillermo Domínguez para seguir la última jornada de la Liga F, la número 30. El cierre de temporada llegará en el estadio Rodríguez López, donde a las 12:00 horas se enfrentarán Costa Adeje Tenerife y Deportivo Abanca. Javier Fernández narrará el encuentro y Tamara Blasco volverá a encargarse del análisis.

La segunda gran cita dominical comenzará a las 17:00 horas con una nueva edición de ‘Todo Goles’ dedicada a la última jornada de la fase regular de Segunda División, antes del inicio de los playoffs. Desde el estadio de Riazor, a las 17:30 horas, se disputará el encuentro entre el Real Club Deportivo de La Coruña y la Unión Deportiva Las Palmas.

El programa estará dirigido por Juanjo Toledo y producido por Simón Abreu. Juan Luis Monzón narrará el encuentro y Chus Trujillo y Víctor Afonso participarán en los comentarios.

La emoción también estará presente en el cierre del fin de semana. Juanjo Toledo anticipa que «va a ser una tarde emocionante» porque la jornada permitirá conocer el desenlace definitivo del conjunto amarillo. «Sabremos definitivamente desde qué posición la Unión Deportiva Las Palmas pelea en el playoff: tercero, cuarto, quinto o sexto», explica el director de ‘Todo Goles’, en un domingo que puede decidir el futuro inmediato del equipo.

La semana deportiva concluirá así con varios frentes abiertos y con la emoción propia de los momentos en los que cada partido puede cambiar el rumbo de una temporada.