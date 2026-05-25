El exsenador socialista muestra en La Radio Canaria su “consternación” por el auto de la Audiencia Nacional sobre José Luis Rodríguez Zapatero y cuestiona la implicación de sus hijas en las gestiones investigadas.

Entrevista íntegra a Arcadio Díaz Tejera en La Radio Canaria.

El exsenador socialista y magistrado Arcadio Díaz Tejera ha mostrado este lunes en La Radio Canaria su “consternación” tras conocer el auto de la Audiencia Nacional sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Aun así, ha defendido que, con los indicios recogidos en el documento judicial, cualquier juez estaría obligado a abrir una investigación.

“Lo más relevante ahora no es la calificación jurídica, sino los hechos e indicios a partir de los cuales tiene que ser investigado. Con esos indicios, cualquier juez en España está obligado a investigarlo”, ha afirmado en el programa ‘De La Noche Al Día’, conducido por Estíbaliz Pérez.

Arcadio Díaz: “Es especialmente doloroso”

El también exsenador del PSOE ha reconocido que le cuesta entender la supuesta implicación de las hijas de Zapatero en las gestiones investigadas y ha calificado esta circunstancia como una de las cuestiones “más dolorosas” del caso.

“No entiendo los mecanismos y las razones por las que se mezclan los asuntos que haya podido hacer y plantear esa vinculación con las hijas. Es lo que me parece especialmente doloroso”, ha asegurado.

Según ha explicado durante la entrevista, le genera “consternación” que un dirigente al que considera “un gran presidente” aparezca relacionado con hechos de esta gravedad.

Arcadio Díaz Tejera: “Con esos indicios, cualquier juez en España está obligado a investigarlo” / Foto: La Radio Canaria.

“¿Qué necesidad tenía de hacer eso?”

Arcadio Díaz también se ha referido a la declaración prevista para el próximo 2 de junio y ha confesado cuál sería la pregunta que le haría directamente a Zapatero si estuviera al frente del interrogatorio judicial.

“¿Qué necesidad tenía de hacer ese tipo de gestiones? Cuando estás en la vida pública, siempre se acerca gente para pedirte cosas, hacer gestiones o usar tu nombre. ¿No era suficiente con el cariño y la admiración que te tenían los españoles?”, ha planteado.

El magistrado ha insistido en que la investigación debe centrarse ahora en aclarar los hechos y determinar si existieron actuaciones fuera de la legalidad.

La posible investigación desde Venezuela

En La Radio Canaria, Díaz Tejera ha hablado sobre la posible imputación del hijo del actual senador socialista Manuel Fajardo. En este sentido, ha explicado que residir en Venezuela no impediría una eventual investigación judicial.

“No tienen ningún inconveniente. Hay colaboración entre los estados y se le puede citar. Más de una vez se ha hecho videoconferencia de un lugar a otro”, ha señalado.

“Me impresiona la ferocidad”

Pese a la gravedad de los hechos que se investigan, Arcadio Díaz ha reconocido sentirse impactado por el tono con el que se está abordando públicamente el caso.

“Me impresiona la ferocidad y la crueldad con la que se aborda esta materia”, ha concluido el exsenador socialista en ‘De La Noche Al Día’.