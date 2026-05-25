La película, con participación de Televisión Canaria, se proyecta el 26 de mayo a las 19:00 horas dentro de la programación de Filmoteca Canaria

La historia de amor y amistad entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán cobra vida en ‘Mi ilustrísimo amigo’, la película dirigida por Paula Cons que se proyectará el próximo 26 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro Guiniguada, dentro de la programación organizada por la Filmoteca Canaria.

La cinta, que cuenta con la participación de Televisión Canaria, traslada al espectador al siglo XIX para adentrarse en la relación epistolar entre ambos autores, figuras imprescindibles de la literatura. De esta correspondencia se conservan hoy únicamente las cartas que doña Emilia envió a don Benito, un testimonio que revela a una mujer adelantada a su tiempo, capaz de escribir sobre literatura y política, y también de expresar sin reservas su deseo y el placer femenino.

En las cartas que ambos escritores y amantes intercambiaron durante más de 20 años, laten la pasión, la atracción, que llega a rozar en la obsesión, así como los celos y las desavenencias. La película pone el foco en ese lado más humano, mostrando cómo fueron capaces de sostener una relación entre iguales, libre y ajena a las convenciones sociales de su tiempo, en pleno siglo XIX. Como explica Paula Cons, directora de la película, “era interesante no quedarnos en los literatos, en los personajes que conocemos, sino trascender a las personas”.

«Es fascinante cómo vive su cuerpo»

En esa mirada íntima, la directora subraya que “ellos sienten, tienen erotismo, tienen pasión, tienen tristeza, igual que cualquier otra persona; pero, al mismo tiempo, es fascinante cómo lo viven”, y destaca especialmente la figura de Emilia Pardo Bazán: “es fascinante cómo vive su cuerpo, cómo está a gusto con él, cómo vive su erotismo, cómo celebra la vida, cómo celebra la piel. Es interesantísimo. Y hay muchísimas mujeres hoy en día que no han llegado ni a la mitad del punto en el que se encuentra Pardo Bazán”.

Y añade que, en el caso de Galdós, “es una masculinidad muy ejemplar, no se siente nada amedrentado por estar al lado de una mujer tan brillante, la apoyó en su carrera y la quiso”.

Producción con sello canario

Rodada entre Madrid y Gran Canaria, ‘Mi ilustrísimo amigo’ cuenta con un destacado peso canario en su producción, a través de Chedey Reyes y Jugoplastika. El reparto está encabezado por Lucía Veiga, en el papel de Emilia Pardo Bazán, y Paco Déniz como Benito Pérez Galdós.

La película ha desarrollado un destacado recorrido en festivales, con reconocimientos como el premio a Mejor Película en el Berlin Women Cinema Festival; el Premio del Público y la Mención Especial del Jurado en el Festival de Cine de Madrid; o el galardón a Mejor Actriz y la Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Ourense. A ello se suman los premios a la Mejor Fotografía en los Women Film Festivals de Miami, Toronto y Montreal. Además, ha sido seleccionada en certámenes como el New York Independent Cinema Awards o el Festival Internacional de Cine de Bogotá, entre otros, y suma la nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación para Lucía Veiga.

Con esta participación, Televisión Canaria refuerza su apoyo al sector audiovisual y a la difusión de historias que ponen en valor la historia, la cultura y el talento canario.