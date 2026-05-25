La detención se ha llevado por parte de la Policía Canaria tras una investigación centrada en sus movimientos clandestinos y su entorno de apoyo

Detenido prófugo internacional. Imagen Policía Canaria

Cuerpo General de la Policía Canaria han localizado y detenido en Tenerife a un varón sobre el que pesaba una requisitoria internacional por ciberdelincuencia y estafa, tras una investigación centrada en sus movimientos clandestinos y su entorno de apoyo.

Las pesquisas permitieron constatar que el ahora detenido habría llegado incluso a perjudicar económicamente a personas de su entorno más cercano, estafando presuntamente a un familiar directo por un importe aproximado de 20.000 euros.

Detenido en Candelaria

El investigado llegó a ocultarse en la zona de Benijos, en la parte alta del término municipal de La Orotava, tratando de mantenerse alejado de cualquier exposición pública. Finalmente, los agentes lograron localizarlo en el municipio de Candelaria, donde presuntamente se refugiaba en el domicilio de un familiar lejano.

Según la investigación, el prófugo adoptaba medidas para dificultar su detección, evitando el uso de documentación personal, registros administrativos o movimientos fácilmente rastreables.

Debido a sus amplios conocimientos informáticos y a su presunta vinculación con actividades relacionadas con la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales, apenas abandonaba el domicilio, limitando al máximo sus desplazamientos y extremando las medidas para evitar dejar cualquier tipo de rastro.

Los agentes consideran que esta forma de actuar respondía a una estrategia deliberada para reducir al máximo tanto su huella física como digital mientras permanecía oculto.

La operación culminó con la localización y detención del investigado, procediéndose a su ingreso en prisión y poniendo fin a su evasión de la acción judicial.