El coche realizaba maniobras vehículo evasivas, por lo que los agentes comprobaron que el figuraba figuraba como sustraído

La Unidad Nocturna Especializada (UNE) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido en la noche de este sábado a tres hombres que circulaban en un coche robado.

Imagen archivo RTVC.

Las detenciones se han producido después de que los agentes interceptaran un vehículo que realizaba maniobras evasivas. Seguidamente comprobaron que el coche figuraba como sustraído y que el conductor tenía requisitorias judiciales en vigor, según ha informado la Policía Local.

Finalmente, tras el trabajo coordinado de los agentes actuantes, se logró la detención de los tres ocupantes del vehículo.