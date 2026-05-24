La Feria de la Fresa se ha convertido en una de las citas más multitudinarias del municipio

Valsequillo ha acogido este domingo 24 de mayo la Feria de la Fresa. Esta edición de 2026 marca un antes y un después al integrarse la Feria dentro del proyecto piloto «Gastromercado Km0 Valsequillo«.

Imagen archivo RTVC.

El concejal de Desarrollo Local, Agricultura, Ganadería y Turismo, Víctor Navarro, ha subrayado que este marco permite poner en valor el sector primario de forma integral. “Contamos una vez más con nuestros freseros para un evento que no solo promociona un producto exquisito, sino que refuerza nuestra identidad rural”.

Junta de Seguridad

Durante esta jornada se ha combinado la tradición agrícola, con un modelo de dinamización económica sostenible. Así es que, la distribución de los puestos se ha realizado a lo largo de las calles Dr. Francisco Rodríguez, Isla de la Gomera e Isla de Tenerife, dejando libre la entrada y salida al Centro de Salud del municipio ante cualquier incidencia que pudiera ocurrir.

La Feria de la Fresa se ha convertido en una de las citas más multitudinarias del municipio. Por esta razón, el Ayuntamiento ha celebrado hace unos días, la Junta de Seguridad. Todo ello, con el objetivo de coordinar un dispositivo especial.