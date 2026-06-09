El certamen está dirigido a personas creadoras residentes en Canarias con el objetivo de escoger la imagen de una edición histórica de la fiesta

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, junto a la Asamblea de la Suelta del Perro Maldito, ha hecho pública la convocatoria de las bases reguladoras del concurso para elegir el cartel anunciador de la XL edición de la Suelta del Perro Maldito, una de las celebraciones más emblemáticas y singulares del calendario festivo del municipio.

Imagen de archivo | Ayuntamiento de Valsequillo

Con motivo de esta edición tan significativa, la organización anima a la ciudadanía y a las personas creadoras residentes en Canarias a participar. El objetivo del certamen es seleccionar la imagen encargada de representar una tradición profundamente arraigada en las Fiestas de San Miguel.

Un certamen abierto a personas residentes en Canarias

El concurso permanecerá abierto a personas físicas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias. Los participantes podrán presentar propuestas originales e inéditas capaces de reflejar la identidad, el simbolismo y el carácter popular de esta celebración.

Las obras deberán ajustarse a las bases establecidas y a los requisitos técnicos y de formato recogidos en la convocatoria. Mientras, la organización mantendrá el sistema de presentación anónima para garantizar la objetividad del proceso de selección.

Participación ciudadana y premio económico

Además de la valoración del jurado especializado, la convocatoria volverá a incorporar la participación ciudadana a través de la Asamblea de la Suelta del Perro Maldito, cuyos integrantes podrán intervenir en la elección del cartel favorito mediante votación popular, reforzando así el vínculo entre tradición, cultura y participación vecinal.

El plazo de presentación de obras permanecerá abierto hasta el próximo 31 de junio de 2026, mientras que la obra ganadora obtendrá un premio único dotado con 600 euros.

Desde la Concejalía de Cultura y la Asamblea de la Suelta del Perro Maldito, la organización invita a artistas, diseñadores y personas aficionadas a la creación gráfica a sumarse a esta convocatoria especial, con el objetivo de contribuir con su talento a una edición histórica que conmemora cuarenta años de una de las manifestaciones culturales más representativas de Valsequillo.