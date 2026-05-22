El evento ofrece este fin de semana múltiples exhibiciones acuáticas, divulgación científica y opciones sostenibles en el puerto capitalino

El puerto de Las Palmas de Gran Canaria celebra la Feria Internacional del Mar desde el 22 hasta el 24 de mayo. Este importante evento conecta a la ciudadanía con el océano mediante actividades novedosas para todas las edades. Las diferentes instituciones buscan promover la sostenibilidad medioambiental durante todo este fin de semana.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La ciudad disfruta de una nueva entrega de esta cita náutica cargada de novedades. La sostenibilidad y la protección del medio ambiente centran ahora todas las miradas de los asistentes.

Actividades acuáticas y exhibiciones

En primer lugar, los visitantes disfrutarán de múltiples paseos en barco durante este fin de semana. Además, la organización ofrece llamativas exhibiciones en el agua para el disfrute de todas las edades.

Por otro lado, el público puede explorar los distintos buques de salvamento marítimo. También tienen la excelente oportunidad de visitar las grandes embarcaciones de la Armada en el muelle.

Finalmente, los equipos de emergencia realizarán una espectacular demostración de rescate en el mar. Para ello, los profesionales utilizarán modernos helicópteros sobre las aguas del puerto grancanario.

Conciencia ambiental y ciencia

Asimismo, el recinto ferial incorpora una gran carpa interactiva sobre el cambio climático. En este espacio, los asistentes aprenden sobre la subida del nivel del mar y la eólica marina.

En este sentido, la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, destaca el enorme valor de esta gran iniciativa. Señala que la Concejalía de Ciudad de Mar impulsa una importante divulgación científica mediante Fimar 2026.

De igual forma, la presidenta de la Autoridad Portuaria valora los útiles proyectos ambientales. Beatriz Calzada subraya el mantenimiento de la biodiversidad y las enormes oportunidades de la actividad marítimo-portuaria.

Apuesta por la economía azul

Por su parte, el encuentro busca destacar la fuerte conexión de la población con el mar. Las autoridades apuestan firmemente por potenciar los abundantes recursos naturales de nuestro entorno costero.

En consecuencia, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reafirma el claro compromiso de la institución insular. El mandatario asegura que van a seguir azuleando la economía de toda la isla.

Como resultado, Morales considera esta sólida estrategia como una manera extraordinaria de avanzar. Así, esperan contribuir directamente a la necesaria diversificación de la economía local.