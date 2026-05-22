Visocan impulsa un plan para alquilar viviendas vacías en Canarias

El proyecto ofrece seguros de impago a los propietarios u busca combatir la inseguridad jurídica y fijar precios justos

Visocan anunciará la próxima semana al nuevo operador de su proyecto habitacional en Canarias. Esta iniciativa busca incentivar a los dueños de casas vacías. El objetivo principal consiste en combatir la actual inseguridad jurídica del mercado.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Instituto Nacional de Estadística cifra las viviendas desocupadas en más de 200 mil. Esto significa que casi 1 de cada 5 casas canarias carece de inquilinos. Por consiguiente, las autoridades autonómicas buscan soluciones urgentes para este problema.

Discrepancias sobre los datos oficiales

El Gobierno autonómico cuestiona las cifras oficiales sobre los inmuebles sin uso. El cálculo estatal utiliza el consumo eléctrico para determinar la ocupación real.

En este sentido, un gasto energético nulo señala teóricamente un hogar vacío. Sin embargo, el Ejecutivo regional advierte sobre otras posibles situaciones muy habituales. Por ejemplo, existen casas inhabitables, segundas residencias o viviendas con placas solares. A pesar de esto, todos reconocen la gran cantidad de inmuebles vacíos.

Garantías para los propietarios

Javier Terán, director gerente de Visocan, señala directamente a la inseguridad jurídica. Según él, este gran temor frena la salida de propiedades al mercado. Por lo tanto, el nuevo plan ofrece garantías claras a los dueños. De hecho, la empresa pública proporcionará un seguro de impago por tres años.

Además, los especialistas analizarán minuciosamente el perfil de los futuros inquilinos. De esta forma, el programa garantiza tranquilidad absoluta a los propietarios participantes.

Precios justos y objetivos del proyecto

Por otro lado, la iniciativa exige alquileres justos para todos los ciudadanos. Los gestores deben fijar los precios por debajo del mercado libre actual. Finalmente, este modelo operará en las islas durante los próximos dos años. Durante este periodo, la entidad espera comercializar unas 50 casas en total.