La institución pide eliminar la caducidad de las licencias turísticas, consideran vital este paso para adaptar la ley a la realidad tras el volcán

El Cabildo de La Palma reclama un cambio normativo urgente para las viviendas vacacionales de la isla. La corporación exige esta medida tras las necesidades excepcionales generadas por la erupción del Tajogaite. Por consiguiente, buscan impulsar un nuevo modelo turístico sin los límites de tiempo actuales.

Informa: Redacción Informativos

La administración palmera busca agilizar la creación de nuevas viviendas para alquiler. De hecho, consideran que el planteamiento autonómico actual entorpece las necesidades excepcionales locales.

Nuevas necesidades turísticas

La lava del volcán arrasó muchos de los inmuebles que tenía la isla. Por lo tanto, el Cabildo requiere una respuesta ágil ante estas necesidades excepcionales. Consideran fundamental acelerar la creación de nuevas viviendas turísticas vacacionales.

Esta agilización representa la mejor fórmula para iniciar un nuevo modelo turístico. Además, las autoridades palmeras aspiran a sumar más de 25.000 nuevas camas turísticas. Concretamente, el objetivo total de la isla oscila entre las 25.000 y 30.000 plazas.

Para lograr este objetivo, reclaman que las licencias carezcan de fecha límite. El planteamiento actual resulta incompatible con la crisis que todavía vive La Palma. En consecuencia, demandan un cambio urgente en el enfoque normativo del gobierno autonómico.

El rechazo a la caducidad

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo palmero, detalló su postura sobre el reglamento autonómico. Según explicó, ellos pueden entender que exista una fecha límite para solicitar licencias. Sin embargo, rechazan tajantemente que los permisos concedidos caduquen algún tiempo después.

La Dirección General plantea que los nuevos permisos tendrían caducidad en 2030. Precisamente, el presidente insular afirmó que ellos no entienden esta situación límite. Por esta razón, remarcó que el planteamiento ignora la compleja situación insular.

Rodríguez insistió en que no comprenden este tema dadas las circunstancias palmeras. Finalmente, reiteran su apuesta por tramitar los expedientes de forma rápida e indefinida. La administración cree firmemente que esta es la forma más rápida para avanzar.