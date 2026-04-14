El Cabildo de La Palma autoriza la reapertura de 42 locales en Puerto Naos

42 locales pueden reabrir sus puertas en la localidad de Puerto Naos, en La Palma, después de certificar que existe absoluta seguridad por la ausencia de gases de origen volcánico

El Cabildo de La Palma ha autorizado la reapertura de dos nuevos establecimientos en el núcleo turístico de Puerto Naos, con lo que ascienden a 42 locales los que cumplen los requisitos de seguridad relacionados con la presencia de gases de origen volcánico detectados tras la erupción del Tajogaite.

Puerto Naos, La Palma

Tras la última reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias Insular de La Palma (Peinpal), celebrada este martes, se ha informado sobre los avances en la sectorización de la denominada zona naranja y sobre la recopilación de información técnica sobre una vivienda ubicada en la calle Costa Gris, número 3.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha destacado el trabajo “constante” que se realiza para posibilitar el retorno progresivo de residentes y negocios tanto en Puerto Naos como en La Bombilla, garantizando la seguridad mediante sistemas de vigilancia continua como Alerta CO2, que mide en tiempo real los niveles de gases.

Rodríguez ha insistido en que ambos núcleos costeros son seguros para su visita y que el proceso de reapertura se desarrolla conforme a los parámetros establecidos por el Peinpal.

No obstante, el presidente ha recordado que, de los 42 locales autorizados, sólo 25 han firmado el documento obligatorio para su reapertura, haciendo hincapié en la necesidad de cumplir con los protocolos de seguridad para proteger a residentes, visitantes y trabajadores.

En cuanto a las viviendas, en Puerto Naos ya hay 1.163 autorizadas, de las cuales un millar han formalizado el protocolo requerido.

En La Bombilla, 58 residencias cuentan con autorización, si bien seis aún no han completado la firma del documento, según ha informado el Cabildo de La Palma.