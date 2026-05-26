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La Palma diseña un modelo de transporte a demanda para zonas diseminadas

RTVC / EFE
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Se han iniciado los trabajos para diseñar un sistema de transporte alternativo para las zonas más pobladas y/o de difícil acceso de La Palma

La Consejería de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma han iniciado los trabajos para diseñar un futuro sistema de transporte a la demanda en la isla, orientado a mejorar la conectividad de los barrios y núcleos alejados de las líneas regulares de transporte público.

La reunión, celebrada este martes en Santa Cruz de La Palma, contó con la participación de la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández; el consejero insular de Transportes, Darwin Rodríguez; y la directora general de la Fundación Nos Movemos, Rosa Martín, junto a representantes de los ayuntamientos de la isla, la empresa concesionaria del transporte regular y el colectivo del taxi.

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Alternativas para las zonas con menor conexión

Durante el encuentro se analizaron las necesidades de movilidad de las zonas con menor cobertura de transporte público y se estudiaron distintas alternativas para mejorar la conexión de estos entornos, especialmente en áreas donde la orografía o la baja densidad de población dificultan la implantación de servicios convencionales.

María Fernández destacó el compromiso del Cabildo de La Palma con la movilidad sostenible y señaló que la iniciativa busca “garantizar oportunidades de vida a las personas”.

Fernández explicó que el objetivo es analizar las particularidades de cada territorio para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades reales de los vecinos.

Otras experiencias similares

La directora general recordó además la experiencia desarrollada en Gran Canaria con el proyecto ‘San Mateo en Ruta’, impulsado a través del MobilityLab, y que, según indicó, ha contribuido a mejorar la cohesión social, reducir emisiones y facilitar el acceso a servicios básicos.

Por su parte, Darwin Rodríguez aseguró que esta reunión constituye “el primer paso para construir un sistema eficiente de transporte a la demanda en la isla” en colaboración con el Gobierno autonómico y la Fundación Nos Movemos.

Durante la jornada también se abordaron distintas opciones para la prestación del servicio, entre ellas la participación del sector del taxi y el uso de vehículos de menor capacidad o adaptados a personas con movilidad reducida.

Las administraciones y entidades participantes acordaron constituir mesas de trabajo para continuar avanzando en la definición y desarrollo del futuro sistema de transporte a la demanda en La Palma.

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