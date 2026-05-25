El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros para soterrar la infraestructura y dar respuesta a las demandas vecinales

El Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Ingenio y Red Eléctrica firmaron este lunes un histórico convenio de colaboración. Las tres entidades sellaron el plan para modificar el trazado de la línea eléctrica de 66 kilovoltios entre Arinaga y El Escobar. Este histórico acuerdo desbloquea una inversión de 1.904.000 euros para soterrar un tramo del cable en el barranco de la Alcantarilla.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El plan definitivo establece el soterramiento de un tramo de la línea de doble circuito junto a El Carrizal de Ingenio. De esta manera, las administraciones mejoran la integración ambiental de la infraestructura en el sureste de Gran Canaria.

Por otra parte, la modificación del trazado facilitará una mayor penetración de las energías renovables en el sistema insular. Esta infraestructura estratégica mejorará notablemente la seguridad del suministro en una zona que sufre una emergencia energética. Por ello, el Gobierno canario impulsa una red más robusta, moderna y preparada para la transición energética.

Finalmente, el convenio permite a Red Eléctrica tramitar de forma inmediata la autorización final de la modificación del proyecto.

El éxito del diálogo con los vecinos

Este pacto histórico surge como el resultado directo del diálogo constante entre las instituciones públicas, la empresa y la vecindad. Asimismo, la colaboración de varios particulares resultó clave al permitir el uso de sus terrenos privados. Gracias a su generosidad, los técnicos lograron consensuar el trazado definitivo entre varias alternativas propuestas.

Por añadidura, la plataforma vecinal Justicia Social de El Carrizal defendió firmemente esta histórica demanda ciudadana durante un duro proceso. El ayuntamiento agradeció la implicación de los vecinos y de los propietarios en una causa que consideraban perdida. Los representantes públicos alabaron este compromiso fundamental para alcanzar una solución respetuosa con el entorno municipal.

En este sentido, las autoridades demostraron que el trabajo conjunto entre administraciones y empresas genera beneficios reales para la ciudadanía. La escucha activa permitió incorporar las demandas de los barrios afectados en el diseño final de la red. En consecuencia, la isla avanzará hacia un modelo energético limpio que reducirá la dependencia de los combustibles fósiles.

Financiación de la obra

En cuanto al presupuesto, el convenio dispone de un total de 1.904.000 euros para la ejecución de las obras. El Gobierno de Canarias aporta 950.000 euros mediante una subvención directa concedida al Ayuntamiento de Ingenio. Por su parte, Red Eléctrica asume la gestión de los trámites necesarios para la autorización del nuevo proyecto.