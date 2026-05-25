Confirman un nuevo caso de hantavirus en el hospital Gómez Ulla

El paciente ya cumplía una cuarentena preventiva por ser un contacto estrecho del brote detectado en el crucero Hondius

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid confirma un nuevo caso de hantavirus en una de las personas aisladas. El equipo médico detectó el positivo mediante una prueba PCR durante los controles periódicos programados para los confinados en el centro hospitalario tras el brote del buque Hondius.

Vista exterior del Hospital Gómez Ulla de Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Las autoridades sanitarias activaron de manera inmediata todos los protocolos de seguridad de respuesta rápida ante este tipo de situaciones de alerta biológica.

Traslado a aislamiento de alto nivel

El paciente ha ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN). En este espacio, un equipo médico multidisciplinar supervisa de forma constante la evolución clínica de la persona contagiada. Asimismo, las habitaciones de esta ala médica cuentan con medidas específicas de bioseguridad aérea y de contacto.

Por lo tanto, la estancia del afectado se desarrollará bajo un control absoluto de los flujos de entrada y salida. Esta intervención garantiza tanto la salud del propio enfermo como la protección del personal que le atiende.

Vigilancia clínica previa

La persona afectada ya permanecía en una situación de aislamiento clínico desde el momento de su ingreso hospitalario. Por consiguiente, los médicos realizaron el seguimiento de acuerdo con las directrices fijadas por el Sistema de Alerta Precoz.

Los controles diagnósticos que realizan de forma periódica permitieron identificar la presencia de la enfermedad. El caso corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote en el crucero Hondius.

Sin riesgo para la población

Los responsables de la gestión sanitaria subrayan de forma clara que este hallazgo no incrementa el peligro comunitario, debido a que el paciente ya estaba aislado. Por este motivo, no se modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha.