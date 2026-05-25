Nueva jornada de huelga médica en Canarias

Los médicos de las islas han vuelto a protagonizar una jornada de huelga para reclamar mejoras laborales y un Estatuto Marco propio

Informa: Redacción Informativos RTVC

El colectivo médico volvió este lunes, 25 de mayo, a protagonizar una jornada de paro y huelga en Canarias para reclamar mejoras laborales y exigir al Gobierno autonómico que se pronuncie sobre la aplicación de un Estatuto Marco propio para los profesionales sanitarios, una medida que también reclaman al Ejecutivo estatal.

El Gobierno de Canarias continúa asegurando que no tiene competencias para aplicar dicho estatuto, una postura que ha generado malestar entre los profesionales. Además, los galenos critican el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en 2023, que permitieron entonces poner fin a la huelga desarrollada ese año.

Por su parte, la Consejería de Sanidad informó de que la huelga convocada para este lunes en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) registró un seguimiento del 6,3% entre los médicos tanto de Atención Primaria como Hospitalaria.

Según los datos oficiales, de los 7.020 efectivos convocados al paro, 4.352 estaban afectados directamente por la convocatoria y 275 secundaron finalmente la huelga.

Huelga de médicos en las islas por un Estatuto Médico propio. EFE/Ángel Medina G.

Por áreas de salud, Gran Canaria registró el mayor seguimiento, con 159 profesionales en huelga de un total de 1.787 afectados, lo que supone un 8,9%. En Tenerife participaron 95 de los 1.975 convocados, equivalente al 4,81%.

Un 4,83% secundaron el paro en Lanzarote, 13 de los 269 profesionales afectados; en Fuerteventura lo hicieron dos de los 318 convocados, apenas un 0,63%; y en La Palma participaron seis de los 155 afectados, lo que representa un 3,87%. En cambio, en La Gomera y El Hierro no se registró ningún profesional en huelga.

Huelga del personal técnico sanitario

La jornada de movilizaciones también incluyó la huelga nacional convocada por el personal técnico sanitario para exigir el desbloqueo de su reclasificación profesional.

En este caso, el seguimiento en el Servicio Canario de la Salud fue del 5,56%. De los 5.434 efectivos convocados, 3.022 estaban afectados por el paro y 168 participaron en la huelga.

Gran Canaria volvió a liderar el seguimiento, con 83 profesionales movilizados de un total de 1.054 afectados (7,87%), mientras que en Tenerife participaron 82 de los 1.281 convocados (6,40%).

En Lanzarote se sumó un trabajador de los 154 afectados (0,65%) y en Fuerteventura participaron dos de los 373 convocados (0,54%). En La Palma, La Gomera y El Hierro no se registraron efectivos en huelga.