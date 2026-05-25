Atlético de Madrid vs Costa Adeje Tenerife | J29 Liga F 25-26

Atlético de Madrid vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este martes 26 de mayo. Partido correspondiente a la J29 de la Liga F. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Atlético de Madrid y Costa Adeje Tenerife se enfrentan este martes 26 de mayo, a partir de las 20:00 (hora canaria) en la Centro deportivo Alcalá de Henares. El encuentro corresponde a la jornada 29 de LaLiga F Moeve.

Atlético de Madrid vs Costa Adeje Tenerife | J29 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras perder por 1-3 en casa ante el FC Barcelona. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la quinta posición de la tabla.

Por su parte, el Atlético de Madrid perdió 1-0 en el partido de liga ante el Real Madrid. El equipo se encuentra cuarto con 50 puntos.

Posiciones en la clasificación de Atlético de Madrid y Costa Adeje Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es quinto con 50 puntos. Por su parte, el equipo madrileño ocupa la cuarta posición, con 50 puntos, los mismos que el Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Atlético de Madrid y Costa Adeje Tenerife

De los últimos cinco partidos que se han enfrentado el Atlético de Madrid y el Costa Adeje Tenerife, el Costa Adeje Tenerife ha ganado uno, otro acabó en empate y los otros tres los ganó el Atlético de Madrid. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de dos partidos ganados de los últimos cinco, habiendo empatado otros dos y perdido el último. Sin embargo, el equipo madrileño llega a este enfrentamiento tras haber ganado tres de sus últimos cinco partidos y perdido los dos últimos.

Alineaciones del Atlético de Madrid y Costa Adeje Tenerife

Te puede interesar: