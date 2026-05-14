La final de la Copa de la Reina se disputará el próximo sábado, 16 de mayo a las 20:00 horas, y enfrentará al FC Barcelona y Atlético de Madrid

La Copa de la Reina aterriza en Gran Canaria. Imagen RFEF

Gran Canaria ya respira ambiente de final. La isla acoge desde este jueves los actos previos al gran desenlace de la Copa de la Reina, cuya final entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se disputará este sábado 16 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio de Gran Canaria. El trofeo, símbolo del fútbol femenino nacional, ya luce en la Casa Palacio del Cabildo, donde permanecerá expuesto al público hasta el día del partido.

El acto de presentación oficial reunió a destacadas autoridades institucionales y figuras del fútbol español. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ejerció de anfitrión junto al consejero de Deportes, Aridany Romero, y el presidente de la Federación Canaria de Fútbol, José Juan Arencibia.

A nivel deportivo, el evento contó con la presencia de referentes del fútbol femenino como Virginia Torrecilla, Ana Romero y la actual seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez. La única ausencia destacada fue la del presidente de la Federación, Rafael Louzán, que no acudió al acto.

Una final cargada de alicientes deportivos

Más allá de lo institucional, la final llega cargada de alicientes deportivos entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. El encuentro enfrentará nuevamente a dos gigantes del fútbol femenino español, en una reedición de la final de 2025 disputada en Huesca. En aquella ocasión, el conjunto azulgrana se impuso con claridad (2-0), reafirmando su dominio en la competición.

El equipo catalán buscará este sábado ampliar su leyenda con su duodécimo título copero, lo que consolidaría aún más su hegemonía en el torneo. Enfrente estará un Atlético de Madrid que llega con hambre de revancha y con el objetivo de levantar su tercera Copa de la Reina, lo que supondría un golpe de autoridad en el panorama nacional.

Gran Canaria, por su parte, se prepara para vivir una auténtica fiesta del fútbol femenino. Se espera una gran entrada en el estadio y un ambiente que refleje el crecimiento y la consolidación de la competición en los últimos años.