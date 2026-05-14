La sala La Riviera en Madrid acogerá a cerca de 2.000 personas que asistirán a la primera edición de Canarias Tiene el Flow, con nueve artistas en cartel

Informa: Redacción Informativos RTVC

Canarias Tiene el Flow aterriza este jueves en Madrid con todas las entradas vendidas. Cerca de 2.000 personas podrán vibrar con una gran representación de la escena musical actual de las islas. El festival desembarca en la sala La Riviera con un cartel que reúne en su primera edición a La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Ale Acosta, Daniela Garsal, Ventura, Julia Rodríguez y el ganador de Sonora 2026 Los Blody.

Un cartel con nueve artistas de las islas de distinto acento y carácter musical que incorporan la identidad canaria, las formas del español que se habla en Canarias y las tradiciones a su universo musical, que marcan tendencia y son referentes en su estilo en las plataformas musicales con millones de reproducciones en todo el mundo.

A estos artistas invitados se suma que en Madrid tendrá de presentadores y conductores a Karin Herrero, una de las voces más reconocibles de la radio musical en España, junto a otro símbolo de las islas, Eloísa González.

Canarias Tiene el Flow es mucho más que un festival de música urbana al uso, es un punto de encuentro, plataforma promocional y de celebración con el público del momento histórico que atraviesa la música hecha en Canarias, y que marcará un antes y un después.

Canarias Tiene el Flow en la sala La Riviera de Madrid. Imagen cedida

Nueve artistas canarios con Flow

Canarias Tiene el Flow presenta en Madrid un cartel artístico de excepción con las actuaciones de La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Ale Acosta, Daniela Garsal, Ventura, Julia Rodríguez o Los Blody, en una apuesta en la que tiene cabida los ritmos urbanos, las secuencias electrónicas y de baile con clara denominación de origen, pop, rock y otras propuestas sonoras.

La Pantera

La Pantera, todo un fenómeno en ascenso con un peculiar estilo que mezcla trap, rap y sonidos latinos, consolidándose como una de las voces más influyentes de la nueva generación urbana canaria.

Juseph

Juseph conecta con el público joven a través de plataformas digitales y actuaciones en directo, establecido ya como uno de los artistas más dinámicos de la escena canaria actual.

Don Patricio

Don Patricio con su estilo distintivo dentro del urbano español y canciones que han cruzado fronteras, convertido ya en uno de los músicos canarios con mayor proyección nacional.

Sara Socas

Sara Socas, referente mayúsculo del freestyle y del rap femenino en español. Su fuerza escénica y sus habilidades como improvisadora la han llevado a actuar en numerosos escenarios nacionales e internacionales, lo que la convierte en una de las figuras más destacadas del género.

Ale Acosta

Ale Acosta, el productor y músico, que tras su etapa con Fuel Fandango abraza otros horizontes sonoros en una fascinante fusión de electrónica pegada a la tradición y sonidos contemporáneos, que aporta frescura al cartel y refleja la vertiente más experimental de la música canaria actual.

Daniela Garsal

La artista Daniela Garsal, en una de las que comienza a sumar reproducciones en las plataformas a un ritmo vertiginoso, y acaba de publicar un nuevo tema en colaboración con Cruz Cafuné, uno de los referentes del género en España, y continúa consolidando una trayectoria que conecta con la nueva generación de creadores musicales de las islas.

Ventura

Ventura, un artista que combina sensibilidad y energía en directo, con la que muestra cómo la escena canaria también abraza sonidos alternativos e independientes con gran personalidad.

Julia Rodríguez

Julia Rodríguez aporta un toque singular al evento con su interpretación contemporánea del timple, instrumento tradicional de Canarias, con el que fusiona raíces culturales con arreglos modernos que amplían el abanico de estilos del cartel.

Los Blody

Los Blody, banda cuyo norte es el rock de la vieja escuela pero con el nuevo sonido del rock nacional que también tiene acento canario. Ganadores de Sonora 2026 y finalistas de MadCool Talent 2026 esta poderosa banda de rockeros con letras de raperos y edad de reggaetoneros ha llegado para comerse Madrid.