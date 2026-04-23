Televisión Canaria impulsa el fenómeno musical isleño con ‘Canarias Tiene el Flow’

La cadena pública se vuelca en la promoción del Festival con una estrategia multiplataforma que arranca este viernes 24 de abril y culmina con el evento del 14 de mayo en Madrid

Santiago Gutiérrez, director de Canarias Tiene el Flow; César Toledo, administrador general de RTVC; Alfonso Cabello, viceconsejero de presidencia del Gobierno de Canarias; y Eloísa González, presentadora de Televisión Canaria; durante la presentación de ‘Canarias Tiene el Flow’ el pasado mes de marzo.

Televisión Canaria refuerza su compromiso con la cultura y el talento emergente del Archipiélago con una ambiciosa campaña de promoción de ‘Canarias Tiene el Flow’, el primer gran festival de música urbana que llevará el talento, ritmo y creatividad de las Islas a Madrid.

Desde este viernes 24 de abril, la cadena pone en marcha una potente promoción con contenidos diseñados para las plataformas digitales, en especial el buque insignia digital de la cadena, CanariasPlay.

La campaña se desplegará en televisión, radio y entornos digitales con la combinación de piezas audiovisuales, contenidos especiales y presencia de sus protagonistas en programas de máxima audiencia para llevar el ‘flow’ canario más allá de las islas y contribuir a posicionarlo como uno de los movimientos musicales más vibrantes del panorama actual.

Se trata de una estrategia multiplataforma destinada a conectar con el público joven y animar a la asistencia al evento, que tendrá lugar el próximo 14 de mayo en la sala La Riviera de Madrid, uno de los espacios de referencia del circuito musical nacional, en el que será el primer festival de música netamente canario que se organiza en la capital de España.

Una miniserie documental para contar el fenómeno

Como parte de esta apuesta estratégica, el crecimiento del llamado ‘flow canario’ se mete en la pantalla con una propuesta inédita, una miniserie documental de dos episodios que estará disponible en exclusiva en CanariasPlay, la plataforma digital de RTVC.

Con el mismo nombre del festival, la serie, estructurada en formato ‘Cara A’ y ‘Cara B’, ofrece una mirada íntima al fenómeno que está revolucionando la escena cultural del Archipiélago y la industria musical en España. Mediante testimonios, narración de los procesos creativos y experiencias personales, el documental retrata el impacto de una generación de artistas canarios que ha logrado conectar con audiencias globales sin perder su identidad e incluso ir más allá, al exportar la identidad canaria como elemento diferenciador sin perder la esencia urbana y contemporánea.

Esta producción audiovisual refuerza el papel del ente público como motor de difusión cultural y como puente entre los creadores locales y el público nacional e internacional, así como la capacidad de CanariasPlay como plataforma para alojar y ofrecer contenidos audiovisuales de calidad que van más allá de la programación lineal de la televisión.

El sonido de una generación

‘Canarias tiene el flow’ nace como el primer festival diseñado para exportar el talento musical del Archipiélago fuera de las islas, con el objetivo de proyectar su identidad cultural y su creatividad en nuevos escenarios.

El evento reúne en Madrid a una representación destacada de la escena actual, en un momento en el que los artistas canarios acumulan millones de reproducciones y presencia en listas internacionales.

Sobre el escenario de La Riviera actuarán nombres clave como La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Ale Acosta, Daniela Garsal, Ventura, Julia Rodríguez o Los Blody, en un cartel que mezcla urbano, electrónica, pop, rock y nuevas corrientes sonoras.

La artista Sara Socas será uno de los nombres que figuren en el cartel del festival.

Más que un festival, el proyecto se presenta como una marca cultural que consolida el sonido canario como un elemento de identidad propia dentro de la industria musical, y que combina talento joven, innovación y raíces.

Con esta iniciativa, Canarias da un paso firme en la internacionalización de su música al elegir Madrid como escaparate para una escena que ya no entiende de fronteras y que se posiciona como una de las más dinámicas del momento. ‘Canarias tiene el Flow’ no solo celebra el presente de la música hecha en las islas, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades para sus creadores, con una comunidad artística en plena expansión y con una identidad cada vez más reconocible dentro y fuera de España.

El evento, impulsado por el Gobierno de Canarias con el patrocinio de CanariasPlay, Binter, Cajasiete, Arehucas y Clipper, y con la colaboración de La Casa de Canarias en Madrid, refleja la fuerza de una generación de músicos que ha conectado con nuevas audiencias gracias a plataformas digitales, festivales y giras, y que convierte a Canarias en uno de los focos más dinámicos de la música urbana y de los nuevos sonidos híbridos.