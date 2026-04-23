«El Remate» pone el corazón en las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife

La sección del programa matutino ‘De la noche al día’ de La Radio Canaria dedica su próxima edición a las fiestas este viernes a las 10:00 horas

Alexis Hernández y Mariam Moragas, presentadores de «El Remate».

«El Remate» emitirá este viernes 24 de abril una nueva entrega en directo desde el corazón de Santa Cruz de Tenerife para inaugurar la cobertura de las Fiestas de Mayo 2026. Esta sección del programa matinal ‘De la Noche al Día‘ abandonará los estudios de la radio para instalarse, de 10:00 a 11:00 horas, en el escenario de la Plaza de la Candelaria, lugar que se convertirá en el epicentro de los actos más importantes de unas fiestas que arrancan oficialmente este fin de semana, con la Gala de Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo.



Bajo la conducción de Alexis Hernández y Mariam Moragas, el programa se convierte en el altavoz principal de unas fiestas que celebran el 532º aniversario de la fundación de la ciudad, un hito que se remonta a 1494 y que define la identidad de la capital tinerfeña. La Radio Canaria traslada este viernes 24 de mayo su programación al corazón de Santa Cruz de Tenerife para vivir en directo las Fiestas de Mayo 2026. Con motivo de esta festividad, que conmemora el 532º aniversario de la fundación de la capital tinerfeña en 1494, la emisora autonómica llevará a cabo un despliegue especial desde la Plaza de la Candelaria. El eje central de esta jornada será la sección «El Remate«, espacio que se emite habitualmente dentro del programa matinal ‘De la Noche al Día’ y que, en esta ocasión, saldrá a la calle en su horario de 10:00 a 11:00 horas.

Bajo la conducción de Alexis Hernández y Mariam Moragas, la emisión busca captar la esencia de una tradición que mezcla lo religioso con lo popular y que tiene su punto álgido en la ornamentación de las cruces y el tipismo canario. Para profundizar en el programa festivo de este año, los micrófonos de la radio recibirán al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y al concejal de Fiestas, Javier Caraballero, quienes detallarán los actos institucionales y populares previstos para estas celebraciones fundacionales.

La cultura y la identidad canaria también tendrán rostro propio en esta edición especial. El programa contará con la presencia de Paula Álvarez, directora artística de las galas de elección de las reinas de las fiestas, quien asistirá junto a las reinas salientes de 2025 para analizar la evolución de uno de los actos más emblemáticos de mayo. Este encuentro permitirá a la audiencia conocer de primera mano el trabajo que hay detrás de los trajes y las galas, elementos fundamentales del folclore local.

El evento no solo será una experiencia sonora, sino también visual, gracias al montaje técnico asistido por Ayoze Barroso y el diseño gráfico de Jorge Miranda en las pantallas del escenario ideado por Nareme Melán, con quienes también charlarán en el programa.

Con este episodio fuera del estudio, La Radio Canaria reafirma su compromiso con la difusión de las tradiciones y la cercanía con el oyente, llevando el programa allí donde late la actualidad y la cultura de las Islas.