El SSS1 y SSS8 se emitirán el jueves y viernes por la noche, y el domingo la cadena pondrá el broche final con doble tramo en directo en ‘Santa Lucía-Agüimes’, incluido el Power Stage

Tras el estreno del documental ‘Pasión Mundial’, Televisión Canaria activa su cobertura especial del 50 Rally Islas Canarias – Rally de España con la emisión de la súper especial de Las Palmas de Gran Canaria este jueves 23 de abril (SSS1) y el viernes 24 (SSS8). Ambos tramos podrán seguirse en directo en Canarias Play y RTVC.es desde las 18:00 horas el jueves y las 20:00 horas el viernes, y en diferido en la TDT a las 23:50 y 23:10 horas, respectivamente.

Como colofón, el domingo 26 de abril se emitirán dos tramos cronometrados, correspondientes a las dos pasadas por ‘Santa Lucía-Agüimes’. El SS16 se ofrecerá en directo a partir de las 9:00 horas y el SS18, que pondrá el punto final al 50 Rally Islas Canarias – Rally de España como Wolf Power Stage, arrancará a las 13:00 y se prolongará hasta la entrega final de premios. Ambos tramos podrán seguirse también en directo a través de Canarias Play y RTVC.es.

Señal internacional

La cadena asume, un año más, la realización de la señal internacional que Rally TV distribuirá en todo el mundo de la súper especial de Las Palmas de Gran Canaria, reforzando su apuesta por acercar este evento histórico a toda la audiencia. Un dispositivo con diez cámaras y dos drones, uno de ellos FPV, que permitirá ofrecer una realización dinámica y detallada de la prueba, tanto para la audiencia local como para su difusión internacional.

Con este operativo, Televisión Canaria refuerza su capacidad para liderar la cobertura de grandes eventos deportivos desde Canarias hacia el mundo, acercando a la audiencia una cita histórica del motor en su 50 edición.

La cadena pone en valor un evento que trasciende lo deportivo y forma parte de la historia compartida de Canarias, garantizando su difusión a todos los hogares y proyectando la identidad del Archipiélago en el panorama internacional.