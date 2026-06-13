El precio medio de la vivienda en Canarias bate su récord histórico con 2.234 €/m2

El archipiélago lleva encadenados tres trimestres con precios por encima de los 2.000 euros

La vivienda en Canarias ha batido su récord histórico con un precio medio de 2.234 €/m2 en el primer trimestre del año.

VISOCAN licita la reforma de 1.632 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria / Imagen de archivo

Con éste lleva encadenados tres trimestres con precios por encima de los 2.000 euros y con respecto a hace un año la subida registrada en el archipiélago ha aumentado un 13,6%, según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, que arranca en 1995.

Datos nacionales

Además de Canarias, marcaron sus récord históricos Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, País Vasco, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Madrid, que fue la única comunidad que superó los 4.000 euros/m2.

Por otro lado, en los tres primeros meses del año, la Comunidad de Madrid no solo batió su récord si no que fue la más cara de toda España al alcanzar los 4.075 euros/m2. Este importe es un 16,4 % superior al registrado un año antes y un 3,7 % más alto que el del trimestre previo.

La segunda más cara fue Baleares, que se aproxima a los 4.000 euros (3.885,6 euros), el 13 % más que un año antes. El precio en las islas no superaba los 3.000 euros/m2 desde 2004.