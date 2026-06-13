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Canarias y Euskadi reclaman una reunión autonómica para abordar el pacto migratorio

RTVC / EFE
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Las consejeras de Bienestar Social de ambas comunidades dirigieron una carta a la ministra Elma Sáiz con esta misiva

Los gobiernos de Canarias y Euskadi han urgido a la convocatoria de la conferencia sectorial de migraciones para analizar las repercusiones de la entrada en vigor del pacto europeo de migración y asilo.

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Candelaria Delgado, consejera canaria de Bienestar Social, señaló este sábado que ella y su homóloga vasca, Nerea Melgosa, le dirigieron una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, para que reúna a las comunidades «de inmediato» y allí ver «el día a día de cómo vamos a llevar ese pacto».

La puerta sur de Europa

Delgado reveló que le informó a la ministra del envío de esta misiva al coincidir con ella en la visita del papa León XIV a Canarias.

Esta declaración la realizó este sábado en la inauguración de un simposio internacional sobre refugiados y migrantes que se celebra en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna como colofón a la visita del pontífice a Canarias.

Un encuentro en el que se dará voz a «esos temores y dudas» que el pacto europeo de migración y asilo genera, sobre todo, en Canarias, siendo como es «la puerta sur de Europa».

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