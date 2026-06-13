El defensa aragonés escribió en sus redes sociales que los jugadores amarillos lo han dejado «absolutamente todo» para lucharlo esta temporada

Enrique Clemente, futbolista de la UD Las Palmas, propone para la próxima temporada «cargarse de nuevo de ilusión» con el objetivo de volver a intentar el ascenso a Primera División, tras no haberlo conseguido en el presente curso.

Enrique Clemente insta al equipo a pasar página y volver a pelear por el ascenso». Imagen de la UD Las Palmas

El defensa aragonés escribió en sus redes sociales que los jugadores amarillos lo dejaron «absolutamente todo» para lograrlo este año, en un «viaje increíble», aunque finalmente cayeron en la primera eliminatoria con el Málaga CF.

Por ello, el jugador ha insistido que ahora «toca levantarse, descansar y cargarse de nuevo de ilusión para volver a intentarlo».

Clemente, con contrato en vigor hasta 2029 tras llegar a un acuerdo de renovación hace tres meses, es uno de los futbolistas que tiene asegurada su continuidad en una plantilla que, probablemente, registrará una profunda reestructuración de cara a la temporada 2026-2027 en Segunda División.