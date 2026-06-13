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Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 62 años entre Las Gaviotas y Playa Chica

RTVC / Europa PRESS
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Vecinos de la zona hallaron en el mar el cadáver del fallecido y se sigue recabando información sobre lo sucedido

El cuerpo sin vida de un hombre de 62 años se localizó este sábado flotando en el mar entre la playa de Las Gaviotas y Playa Chica, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife cierra temporalmente la playa de Las Gaviotas
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 62 años entre Las Gaviotas y Playa Chica / Imagen de archivo

Según informaron fuentes de la Policía Local, en el operativo continúan participando efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Parte de un grupo de nadadores

Las primeras investigaciones apuntan a que el fallecido formaba parte de un grupo de nadadores que realizaba una travesía entre Las Teresitas y Playa Chica. Al parecer, durante el recorrido se habría quedado rezagado en una zona próxima a la orilla para descansar.

Varios vecinos de Playa Chica localizaron al hombre en el agua, logrando sacarlo hasta la costa y dando aviso inmediato a los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Las autoridades continúan recabando información para esclarecer las circunstancias del suceso.

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