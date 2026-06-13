Vecinos de la zona hallaron en el mar el cadáver del fallecido y se sigue recabando información sobre lo sucedido

El cuerpo sin vida de un hombre de 62 años se localizó este sábado flotando en el mar entre la playa de Las Gaviotas y Playa Chica, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 62 años entre Las Gaviotas y Playa Chica / Imagen de archivo

Según informaron fuentes de la Policía Local, en el operativo continúan participando efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Parte de un grupo de nadadores

Las primeras investigaciones apuntan a que el fallecido formaba parte de un grupo de nadadores que realizaba una travesía entre Las Teresitas y Playa Chica. Al parecer, durante el recorrido se habría quedado rezagado en una zona próxima a la orilla para descansar.

Varios vecinos de Playa Chica localizaron al hombre en el agua, logrando sacarlo hasta la costa y dando aviso inmediato a los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Las autoridades continúan recabando información para esclarecer las circunstancias del suceso.