El Rally Islas Canarias-Rally de España arrancó este jueves con el ‘shakedown’ en Santa Brígida, con dominio de Oliver Solberg con su GR Yaris Rally1

«Shakedown» Rally Islas Canarias-Rally de España. Imagen WRC

El 50 Rally Islas Canarias-Rally de España ha comenzado este jueves con el dominio de Toyota Gazoo Racing WRT en un ‘shakedown’ en el que Oliver Solberg ha marcado la pauta con su GR Yaris Rally1, seguido muy de cerca por el líder del Mundial, Takamoto Katsuta, a cinco décimas.

El piloto sueco aprovechó los 6,26 kilómetros de tramo de pruebas de Santa Brígida para presentar sus cartas para el triunfo, ajustar reglajes y sumar sensaciones antes del comienzo de la acción real con el tramo espectáculo del Estadio de Gran Canaria.

El pupilo de la firma japonesa ha fijado el ritmo desde su primera pasada tras imponer un tiempo de 4:06.9, siendo el único capaz de bajar la barrera de los cuatro minutos y diez segundos en el primer intento, tiempo que mejoró en 2,7 segundos en la repetición del tramo.

Toyota Gazoo Racing WRT se erigió en absoluto dominador en la estrecha bajada de Pino Santo y colocó a sus cinco vehículos GR Yaris Rally1 en apenas 1,1 segundos entre el primer y el quinto puesto, con un amplio margen sobre los Hyundai Shell Mobis WRT.

La segunda plaza recayó en las manos del líder del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC), Takamoto Katsuta, que tras tomarse la primera bajada con cierta cautela, dio un bocado de seis segundos en su segunda pasada para situarse a las espaldas de Solberg.

Superioridad de Toyota

En apenas cuatro décimas se agruparon los Toyota GR Yaris Rally1 de Sébastien Ogier, Sami Pajari y Elfyn Evans, quienes dieron muestra de la igualdad que habrá por la victoria dentro de las carpas de la firma japonesa, que aspira a continuar su racha triunfal en el Mundial.

Adrien Fourmaux ha concluido la especial en quinta posición, la mejor de los Hyundai i20N Rally1, aunque a una distancia de 3,4 segundos de la cabeza y con evidentes problemas para pensar en poner en apuros a Toyota Gazoo Racing WRT con un coche por debajo de sus prestaciones.

A sus espaldas se situaron sus compañeros Thierry Neuville, que mejoró sus prestaciones tras una mala primera toma de contacto, y el español Dani Sordo, que tomó el ‘shakedown’ para desempolvar su actividad en el WRC tras diecinueve meses de ausencia en la máxima categoría del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC).

Los integrantes de M-Sport Ford WRT, Joshua McErlean y Jon Armstrong, cerraron la clasificación de los vehículos Rally1 con leves signos de mejoría y acercamiento a Hyundai Shell Mobis WRT.

En WRC2, el italiano Roberto Daprá ha impuesto su ritmo sobre el español Alejandro Cachón y el líder de la segunda categoría del Mundial, Léo Rossel, separados por apenas siete décimas en la lucha por el mejor tiempo.

La acción real desde esta tarde

El Rally Islas Canarias-Rally de España comenzará con acción real esta misma tarde con la celebración del tramo espectáculo en el interior del Estadio de Gran Canaria (1,89 km), que ofrecerá batallas cara a cara entre dos pilotos al mismo tiempo por el trazado.

‘Valleseco-Artenara’ (13,13 km), Tejeda San Mateo (20,69 km) y ‘Mogán-La Aldea’ (21,70 km), continuarán el rutómetro en la etapa del viernes.

La jornada del sábado incluirá la especial más extensa del recorrido: ‘Moya-Gáldar (28,90 km), la tercera y última de un bucle que se abrirá con ‘Maspalomas’ (13,47 km) y ‘Arucas-Teror’ (13,74 km), además de la repetición de la especial del Estadio de Gran Canaria.

La etapa del domingo constará de dos tramos inéditos para los equipos del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC): ‘Ingenio-Telde-Valsequillo (26,49 km), una de las grandes novedades de esta edición, y ‘Santa Lucía-Agüimes’ (13,27 km), designada ‘Wolf Power Stage’ del 50º Rally Islas Canarias-Rally de España.