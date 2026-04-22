Este jueves el Estadio de Gran Canaria será el escenario de la Super Especial del Rally Islas Canarias-Rally de España, punto de arranque de la 50 edición de la prueba

El Estadio de Gran Canaria acogerá la Super Especial bp Ultimate Las Palmas de Gran Canaria del 50 Rally Islas Canarias-Rally de España. Imagen cedida por la organización

Una de las grandes novedades del 50 Rally Islas Canarias–Rally de España será la Super Especial bp Ultimate Las Palmas de Gran Canaria, con la que este jueves por la tarde se iniciará la competición dentro del propio Estadio de Gran Canaria.

El comité organizador ha logrado convertir la zona exterior del terreno de juego de la UD Las Palmas en un auténtico trazado de carreras, donde competirán emparejados los mejores equipos del WRC (World Rally Championship).

El proyecto ha tomado forma en tiempo récord, y ha constado de diferentes fases: adecuación del terreno, asfaltado del trazado de 1,89 kilómetros de cuerda, y posterior pintado; además de dos espectaculares cambios de rasante, ubicados en las rectas paralelas a las tribunas del estadio. Un desafío logístico y técnico, con un gran despliegue en cuanto a maquinaria y operarios, que se ha saldado con un resultado inmejorable.

Venta de entradas

La venta de entradas sigue abierta para que el público pueda disfrutar en directo del primer tramo espectáculo de la historia del Rally Islas Canarias–Rally de España que se va a celebrar dentro de un estadio de fútbol.

El pase da acceso a las dos pasadas previstas para la Super Especial bp Ultimate Las Palmas de Gran Canaria. La primera de ellas abrirá el rutómetro del 50 Rally Islas Canarias – Rally de España el jueves, a las 18:05 horas; la segunda cerrará la etapa del viernes a partir de las 20:25 horas.

Katsuta defiende el liderato en el Mundial

El Rally Islas Canarias-Rally de España pondrá a prueba el estado de forma y la consistencia del japonés Takamoto Katsuta (Toyota Gazoo Racing WRT), líder del certamen tras su triunfos en Kenia y Croacia.

El japonés arriba a Gran Canaria con una exigua ventaja de siete puntos sobre su compañero de equipo Elfyn Evans, que cedió la batuta de mando tras un aciago Rally de Croacia, prueba que sirvió a Katsuta para conseguir la segunda victoria de su carrera en el WRC y su primer liderato.

Tras años de aprendizaje y un papel secundario en Toyota Gazoo Racing WRT, el piloto nipón ha dado este año el paso adelante definitivo en su carrera y encadena tres podios consecutivos que le convierten en la referencia de un WRC dominado completamente por la firma japonesa, rival a batir en Gran Canaria.

El nueve veces campeón del WRC, Sébastien Ogier, segundo en el Islas Canarias de 2025, se presenta como uno de los máximos candidatos a la victoria en las carreteras grancanarias, caracterizadas por su estilo circuitero, el alto agarre y la abrasividad con los neumáticos.

A tan solo trece puntos del liderato acecha el Toyota GR Yaris Rally1 de Oliver Solberg. En la batalla también librará Sami Pajari, cuarto clasificado del WRC.