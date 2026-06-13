Bermúdez destaca la «respuesta ejemplar» de Santa Cruz de Tenerife en la visita papal

El sumo pontífice realizó un recorrido por el centro de la capital tinerfeña y culminó su visita con la celebración de una Santa Misa en el puerto de esta ciudad

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, agradeció a la ciudadanía, a los servicios municipales, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y al conjunto de instituciones implicadas en la organización de la visita del papa León XIV por su «respuesta ejemplar».

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hizo hincapié en que la jornada de este viernes «quedará grabada en la historia reciente de la capital tinerfeña por su relevancia social, espiritual e institucional», pero también destaca la complejidad de la operativa.

Agradecimiento a autoridades y ciudadanía

«Santa Cruz ha vivido una jornada extraordinaria que demuestra nuestra capacidad para acoger acontecimientos de dimensión internacional. Quiero agradecer el compromiso, la profesionalidad y el esfuerzo de todas las personas que han trabajado para que este día se desarrollara con normalidad y, especialmente, a la ciudadanía por su colaboración y comportamiento ejemplar«, señaló Bermúdez.

Por otro lado, el alcalde capitalino destacó especialmente el trabajo realizado por las distintas áreas municipales que participaron en la planificación y desarrollo del dispositivo, que en colaboración con el resto de administraciones e instituciones implicadas resultó «determinante para afrontar con éxito un acontecimiento que movilizó a decenas de miles de personas».

El alcalde hizo extensivo su agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, Bomberos, Protección Civil, los servicios de emergencias, personal sanitario y de todos los profesionales que velaron por la seguridad y el bienestar de los asistentes durante la jornada.

También, al Obispado de Tenerife porque «gracias a su implicación fue posible que nuestra invitación al Santo Padre para recibir la réplica de la Cruz Fundacional en el Ayuntamiento se atendiera», y a las comunidades parroquiales.