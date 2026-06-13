140 personas necesitaron asistencia sanitaria durante la visita papal a Canarias

Las patologías más frecuentes estuvieron relacionadas con el calor, ansiedad y otros problemas de salud de carácter leve

Un total de 140 personas recibieron asistencia sanitaria durante la visita del papa León XIV a Canarias.

Según detalló el Centro Coordinador de Emergencias, la mayoría de asistencias se produjeron en Tenerife, concretamente un centenar, y las 40 restantes, en Gran Canaria.

Las patologías más frecuentes se relacionaron con el calor, ansiedad y otros problemas de salud de carácter leve.

Centenar de recursos sanitarios

La primera visita de un papa a Canarias obligó al despliegue de un operativo «sin precedentes», diseñado para dar cobertura sanitaria en cinco emplazamientos diferentes de manera casi simultánea.

En el mismo participaron 300 profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC), hospitales del Servicio Canario de la Salud, la Gerencia de Atención Primaria, Cruz Roja Española y enfermeras estudiantes del Máster de Urgencias, Emergencias y Críticos de la Universidad Europea de Canarias.

Además, se contó con un centenar de recursos sanitarios entre ambulancias medicalizadas, sanitarizadas y de soporte vital básico, así como vehículos de intervención rápida, de coordinación sanitaria y logística distribuidos por los dispositivos desplegados en los cinco emplazamientos del recorrido.