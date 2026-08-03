Las órdenes judiciales estaban relacionadas con presuntos delitos de quebrantamiento de condena o medida cautelar, amenazas, daños, lesiones y coacciones

La Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido a una mujer en Arucas (Gran Canaria) que tenía cuatro órdenes judiciales de búsqueda, detención y personación, emitidas por cuatro órganos judiciales diferentes.

Un agente de la Policía canaria con la detenida en Arucas (Gran Canaria) / Policía Canaria

Los agentes, tras varias gestiones de investigación, lograron localizar a la persona reclamada y procedieron a su detención en cumplimiento de los mandamientos judiciales que permanecían en vigor, según ha informado la Consejería regional de Seguridad en nota de prensa.

Múltiples órdenes judiciales

En este caso, las órdenes judiciales estaban relacionadas con presuntos delitos de quebrantamiento de condena o medida cautelar, amenazas, daños, lesiones y coacciones.

Así tras practicar la detención, la persona ha sido puesta a disposición judicial para la ejecución de las resoluciones correspondientes.