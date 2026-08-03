El Congreso se celebrará los días 15 y 16 de octubre en San Bartolomé de Tirajana y servirá para presentar el borrador de la futura Ley de Costas de Canarias

El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, han presentado el I Congreso de Costas de Canarias, un encuentro de carácter técnico e institucional que se celebrará los próximos 15 y 16 de octubre en San Bartolomé de Tirajana.

Canarias impulsa el I Congreso de Costas como foro de referencia para el debate sobre la gestión y ordenación del litoral / Gobierno de Canarias

Durante la presentación, ambos responsables han explicado que el Congreso reunirá a representantes de las comunidades autónomas costeras, especialistas en Derecho Administrativo, responsables públicos y profesionales del ámbito técnico para abordar, desde una perspectiva jurídica, institucional y territorial, los principales retos que afronta la gestión del litoral.

Asimismo, el encuentro favorecerá el intercambio de experiencias entre administraciones y expertos en torno a la protección de la costa, la gobernanza y el desarrollo del marco normativo que regula estos espacios.

El consejero Pablo Rodríguez ha señalado que “este Congreso nace con la voluntad de poner en valor el enorme activo que representa el litoral para Canarias y convertir al Archipiélago, durante dos días, en el centro del debate nacional sobre las políticas públicas en materia de costas y gestión del litoral”.

Un encuentro en el mejor momento

Asimismo, ha recordado que este encuentro se celebra en un momento especialmente relevante para Canarias tras la asunción de las competencias en materia de costas, recogidas en el Estatuto de Autonomía y desarrolladas posteriormente mediante su traspaso. “Estamos ante una oportunidad para avanzar en el despliegue efectivo de esas competencias y hacerlo desde la colaboración con cabildos y ayuntamientos, construyendo un modelo de gestión adaptado a la realidad de nuestras islas”, ha afirmado.

Rodríguez ha destacado también que “la futura Ley de Costas de Canarias permitirá desarrollar plenamente las competencias y dotarnos de un marco jurídico propio que responda a las singularidades del Archipiélago, garantizando una gestión más eficaz, sostenible y cercana del litoral”.

Dos jornadas para analizar el futuro de la gestión del litoral

El I Congreso de Costas de Canarias se celebrará los días 15 y 16 de octubre en el Hotel Paradisus by Meliá Gran Canaria, y se desarrollará durante día y medio con un programa estructurado en distintos bloques temáticos.

La cita reunirá a representantes de las comunidades autónomas costeras, responsables públicos, especialistas en Derecho Administrativo, profesionales del ámbito técnico y expertos en gestión del litoral.

Como antesala al Congreso, se celebrará una jornada técnica de trabajo entre los equipos redactores de las diferentes leyes autonómicas de costas, con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar los distintos modelos normativos que se están desarrollando en España.

Desarrollo de las jornadas

La primera jornada comenzará con una sesión dedicada a la tutela del litoral, en la que se abordarán los valores que justifican su protección y conservación, junto con cuestiones relacionadas con la economía azul, la economía circular y la gobernanza costera.

Posteriormente, se desarrollará un segundo bloque centrado en la arquitectura del litoral, que analizará nuevos modelos de planificación y desarrollo de las zonas costeras. Durante la tarde, el Congreso profundizará en el ámbito jurídico con sesiones dedicadas al conflicto competencial sobre el litoral y a la capacidad normativa de las comunidades autónomas en materia de costas.

La jornada del 16 de octubre comenzará con la ponencia magistral ‘El futuro de la ordenación del litoral de España’, que impartirá el catedrático de Derecho Administrativo Ángel Menéndez, uno de los principales referentes en la materia y redactor de la Ley de Costas estatal. Posteriormente, representantes de las comunidades autónomas costeras participarán en una mesa de debate para intercambiar experiencias y analizar los principales retos comunes en la gestión del litoral.

El Congreso acogerá la presentación del borrador de la Ley de Costas de Canarias

Uno de los ejes del encuentro será la presentación del borrador de la futura Ley de Costas de Canarias, un documento que servirá de base para el debate técnico y jurídico del Congreso y que busca dotar al Archipiélago de un marco regulador adaptado a sus singularidades, a las competencias asumidas por Canarias y a las necesidades específicas de gestión de su litoral.

Además, el programa incluirá distintas mesas técnicas sobre la gobernanza del litoral, la protección ambiental, la economía azul y las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de costas, con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias y contribuir al desarrollo de nuevas herramientas para una gestión más eficiente, coordinada y sostenible del litoral.