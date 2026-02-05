Canarias, en alerta por fenómenos costeros por el fuerte oleaje

La Comunidad Autónoma está desde este jueves en alerta por fenómenos costeros, con fuerte oleaje que podrá alcanzar alturas de entre 4 y 5 metros

Alerta por fenómenos costeros. Imagen de recurso Europa Press

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por fenómenos costeros en toda la Comunidad Autónoma, en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles. La medida se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), regulado por el Decreto 18/2014, de 20 de marzo.

La actualización de la alerta estará vigente a partir de las 15:00 horas de este jueves, 5 de febrero de 2026, debido a la persistencia del mal estado del mar.

Olas entre 4 y 5 metros de altura

Según las previsiones, continuará registrándose oleaje de mar combinada del noroeste, que podrá alcanzar alturas de entre 4 y 5 metros, afectando especialmente a las costas más expuestas al oleaje del norte y del oeste del archipiélago.

Por el contrario, las zonas menos expuestas serán las costas de orientación este de El Hierro, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, así como el sureste de La Palma, donde se espera un oleaje menos significativo.

Además, se prevé un periodo de oleaje largo, superior a los 12 segundos, que coincidirá con un coeficiente de mareas alto durante el jueves y el viernes (78 y 72, respectivamente), y medio el sábado (60), lo que podría incrementar la peligrosidad en el litoral.

Los horarios de pleamar previstos son los siguientes:

Jueves, 5 de febrero: entre las 15:25 y las 15:55 horas.

entre las 15:25 y las 15:55 horas. Viernes, 6 de febrero: entre las 03:30 y las 04:10 horas, y entre las 15:55 y las 16:30 horas.

entre las 03:30 y las 04:10 horas, y entre las 15:55 y las 16:30 horas. Sábado: entre las 04:10 y las 04:45 horas, y entre las 16:30 y las 17:05 horas.

Desde la Dirección General de Emergencias se recomienda extremar las precauciones en zonas costeras y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil.