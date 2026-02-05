Canarias, en alerta por fenómenos costeros por el fuerte oleaje

La Comunidad Autónoma está desde este jueves en alerta por fenómenos costeros, con fuerte oleaje que podrá alcanzar alturas de entre 4 y 5 metros
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por fenómenos costeros en toda la Comunidad Autónoma, en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles. La medida se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), regulado por el Decreto 18/2014, de 20 de marzo.
La actualización de la alerta estará vigente a partir de las 15:00 horas de este jueves, 5 de febrero de 2026, debido a la persistencia del mal estado del mar.
Olas entre 4 y 5 metros de altura
Según las previsiones, continuará registrándose oleaje de mar combinada del noroeste, que podrá alcanzar alturas de entre 4 y 5 metros, afectando especialmente a las costas más expuestas al oleaje del norte y del oeste del archipiélago.
Por el contrario, las zonas menos expuestas serán las costas de orientación este de El Hierro, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, así como el sureste de La Palma, donde se espera un oleaje menos significativo.
Además, se prevé un periodo de oleaje largo, superior a los 12 segundos, que coincidirá con un coeficiente de mareas alto durante el jueves y el viernes (78 y 72, respectivamente), y medio el sábado (60), lo que podría incrementar la peligrosidad en el litoral.
Los horarios de pleamar previstos son los siguientes:
- Jueves, 5 de febrero: entre las 15:25 y las 15:55 horas.
- Viernes, 6 de febrero: entre las 03:30 y las 04:10 horas, y entre las 15:55 y las 16:30 horas.
- Sábado: entre las 04:10 y las 04:45 horas, y entre las 16:30 y las 17:05 horas.
Desde la Dirección General de Emergencias se recomienda extremar las precauciones en zonas costeras y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil.