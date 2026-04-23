El programa de divulgación económica de La Radio Canaria desgrana este jueves, a las 21:00 horas, la fiscalidad de los seguros y planes de pensión

‘La Buchaca’, espacio radiofónico de educación financiera y fiscalidad en La Radio Canaria, aborda este jueves 23 de abril, a las 21:00 horas, la declaración de la renta aprovechando el reciente inicio de la campaña de la Agencia Tributaria. El espacio de divulgación económica, que dirige Carlos Guillermo Domínguez, descubrirá y aclarará algunas cuestiones relativas a los seguros y la fiscalidad.

‘La Buchaca’ analiza las claves fiscales de la declaración de la renta.

El programa arrancará con una entrevista a la profesora Beatriz Ojeda, que logró uno de los premios del concurso ‘Finanzas para todos’ de Educación Financiera en 2019, y que acaba de alzarse con un nuevo triunfo, y que acudirá en compañía de cinco de sus alumnus. “A partir de estas experiencias, abordaremos la importancia de fomentar la educación financiera desde la escuela y también entre la población general, como una herramienta clave para tomar mejores decisiones y desenvolverse con mayor seguridad en la vida cotidiana”, señala Carlos Guillermo Domínguez.

El programa además dedicará parte de esta emisión a los seguros, un asunto que nos afecta a todos y que también tiene su impronta en la declaración de la renta anual. En este apartado se contará conel especialista en Seguros, Daniel Feo, para analizar la fiscalidad de los seguros de salud que ofrecen las empresas a sus trabajadores, distinguiendo entre su tratamiento como rendimiento en especie y como retribución flexible, “una fórmula que puede beneficiar al empleado al reducir su base imponible y que aún muchas empresas desconocen”, apostilla Domínguez.

Seguros y pensiones

Los seguros de hogar y de vida y los planes de pensiones, previsión asegurados y Empresa, que conllevan implicaciones fiscales, tendrán asimismo un espacio en ‘La Buchaca’ de esta semana.

Y, como es habitual, el programa ofrecerá al cierre, las noticias económicas más destacadas de la semana y el análisis de los mercados, todo ello explicado de modo que resulte más sencillo entender la economía y su impacto real en nuestro día a día.

Con esta nueva etapa ‘La Buchaca’ reafirma su identidad como una herramienta útil para que los oyentes puedan comprender no solo qué está pasando en el mundo, sino cómo y por qué esos eventos condicionan su bienestar diario. Información internacional, economía real, mercados y divulgación pensada para entender qué está pasando… y por qué importa.