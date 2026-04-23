Desarticulado un foco de robos en viviendas de lujo en Mogán

Un joven con numerosos antecedentes ingresa en prisión tras asaltar varias fincas de alta gama en Arguineguín mediante el método del escalo

En Gran Canaria, la Guardia Civil de Puerto Rico, en Mogán, ha detenido a un joven como presunto autor de una serie de robos con fuerza mediante escalo en viviendas de alta gama.

Imagen de archivo | Frode CJ

Los hechos comenzaron a principios de abril, cuando el sospechoso, junto a un cómplice que todavía busca la policía, accedió a varias fincas urbanas independientes en una urbanización de lujo en Arguineguín. Los asaltantes ocultaron sus rostros con capuchas y superaron muros perimetrales de hasta cuatro metros de altura. Esta audacia les permitió invadir la intimidad de los domicilios, sin importarles que los moradores estuvieran dentro o de viaje.

Un historial delictivo reincidente

El investigado mostró una preocupante reincidencia al cometer estos actos apenas unos días después de una detención previa por hurto. En su nueva incursión criminal, el joven asaltó de forma sistemática tres viviendas de lujo de la misma zona. Durante el primer asalto, el detenido escaló muros y pérgolas para alcanzar las habitaciones superiores, llegando incluso a dañar el cableado del sistema de videovigilancia para ocultar su identidad.

En la segunda vivienda, el delincuente saltó un muro de dos metros y sustrajo dos vehículos de movilidad personal valorados en 900 euros de un garaje privado. Finalmente, las cámaras de un tercer domicilio captaron al sospechoso mientras merodeaba por las terrazas y probaba la seguridad de puertas y ventanas. El joven demostró una total falta de inhibición, pues continuó sus maniobras a pesar de que los sistemas de alarma ya estaban activos.

Delatado por la vestimenta

La investigación avanzó con rapidez gracias a que los agentes reconocieron de inmediato al sospechoso. El cuerpo policial lo había arrestado solo dos días antes de estos asaltos por otro delito contra el patrimonio. Los investigadores confirmaron un detalle fundamental: el joven vestía la misma chaqueta tricolor y la misma gorra en el momento de su última detención que las utilizadas durante los robos.

Esta coincidencia visual y la comparativa de los fotogramas permitieron establecer una conexión entre el detenido y los asaltos. El pasado 11 de abril, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, organizó un dispositivo en Playa de Mogán que terminó con la captura del individuo. El arrestado acumula numerosos antecedentes por hurto, lesiones y daños.

¿Es este capítulo lo más largo y fluido que puede ser?

Ingreso en prisión

El Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha decretado el ingreso en prisión del detenido debido al «continuo goteo de hechos delictivos» que protagonizaba. Esta actividad criminal había quebrado la tranquilidad de la comarca, ya que el asalto al hogar supone la invasión del espacio más sagrado de las personas. La peligrosidad del sujeto no solo residía en el daño económico, sino en el grave impacto psicológico causado a las víctimas.

Las autoridades destacan que estas actuaciones generan una fuerte alarma social y alteran la convivencia ciudadana. Con este ingreso en prisión, la Guardia Civil busca restaurar la seguridad y eliminar el estado de desconfianza que sufrían los vecinos. La operación subraya la importancia de la vigilancia constante para proteger la intimidad y el orden en la comunidad de Mogán.