El artista herreño vuelve a los escenarios el próximo 14 de mayo con un repertorio cargado de éxitos y nuevas canciones

El cantante Don Patricio actuará el 14 de mayo en Madrid para celebrar el mes de Canarias. El festival reúne un cartel compuesto exclusivamente por artistas del archipiélago en la capital de España. Esta cita musical marca el retorno del intérprete tras un periodo de descanso en su carrera.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Don Patricio ya prepara su vuelta a los espectáculos en vivo para este mes de mayo. El artista formará parte del evento ‘Canarias Tiene el Flow’ en un escenario madrileño. Además, el cantante confiesa que trabaja actualmente en su nueva música en solitario.

Su intención es publicar estas canciones cuando sienta total comodidad con el resultado. El intérprete herreño mantiene una actitud positiva respecto al futuro de sus nuevos temas. No obstante, promete seguir trabajando con constancia si los resultados iniciales no llegan.

Orígenes y trayectoria musical

El cantante recuerda sus inicios tempranos en el mundo de la música con solo trece años. En aquel entonces, él mismo compró un micrófono para grabar sus temas en casa. Posteriormente, conoció a Bejo y ambos fundaron el exitoso grupo musical Locoplaya.

Esta formación surgió de forma natural mediante colaboraciones constantes entre ambos amigos. Tras más de una década de carrera, sus canciones ya pertenecen a la memoria colectiva. El artista decidió intentar vivir de su pasión porque amaba profundamente la música.

Éxito global y debate de géneros

La canción «Contando lunares» cambió la vida del artista y su trayectoria profesional para siempre. Su impacto musical supera las fronteras de las islas desde hace varios años. Actualmente, el canario acumula diversos números uno en las listas de ventas nacionales.

Don Patricio define su estilo desde una posición intermedia entre dos géneros muy populares. El artista reconoce sus raíces en el rap y siente preferencia por este estilo. Sin embargo, los oyentes suelen clasificar su música de formas muy diferentes y variadas.

Los raperos consideran que su música es reggaetón puro por su ritmo bailable. Por el contrario, los seguidores del reggaetón perciben una esencia mucho más rapera. Esta dualidad define el sonido único que lo ha llevado hasta la cima.