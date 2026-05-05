Un conductor de 33 años sufre varios traumatismos tras salirse de la vía en la carretera LZ-30 a mediodía

Un hombre resultó herido este martes tras el vuelco de su vehículo en el municipio de Yaiza, en Lanzarote. El incidente ocurrió pasadas las 14:00 horas en el kilómetro 20 de la carretera LZ-30. El Centro Coordinador de Emergencias activó de inmediato los recursos sanitarios y de seguridad necesarios.

Un hombre herido tras volcar con su coche en Yaiza / 112 Canarias

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado en el lugar del accidente. El paciente presentaba diversos traumatismos de carácter moderado en el momento inicial de la atención. Debido a estas lesiones, los sanitarios decidieron su traslado inmediato a un centro hospitalario.

Una ambulancia medicalizada del SUC evacuó al varón al Hospital Doctor José Molina Orosa. El equipo médico realizó una valoración completa durante el trayecto hacia el hospital de referencia. Además, dos ambulancias de soporte vital básico acudieron para colaborar en las tareas de ayuda.

Intervención de seguridad y emergencias

Los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote también acudieron al punto del siniestro. Los efectivos aseguraron el coche volcado para evitar riesgos adicionales en la vía. Asimismo, realizaron las labores pertinentes para garantizar la seguridad de los demás usuarios.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la zona de la carretera LZ-30. Los oficiales instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas de la salida de vía. Por último, los servicios de emergencia despejaron la calzada tras finalizar los trabajos de rescate.