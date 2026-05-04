El accidente ocurrió en la carretera al Puertito y movilizó a los servicios de emergencia de Tenerife

Un hombre de 50 años resultó herido esta tarde tras colisionar su moto y un coche en Adeje. El incidente sucedió a las 17:28 horas en la carretera al Puertito. Los servicios de emergencia asistieron al afectado en el lugar antes de su traslado hospitalario.

Herido un motorista tras chocar con un coche en Adeje / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 gestionó el aviso de forma inmediata. Los alertantes informaron sobre un choque entre ambos vehículos en la vía mencionada. Por este motivo, el 112 activó los recursos necesarios para atender la situación.

Estado de salud del afectado

El personal sanitario del SUC valoró al conductor de la motocicleta en la zona. El paciente presentaba un traumatismo en el miembro inferior de carácter moderado. Por consiguiente, los médicos estabilizaron al herido antes de iniciar su evacuación.

Una ambulancia de soporte vital básico realizó el traslado al Hospital Quirón-Costa Adeje. El hombre ingresó en el centro para recibir un tratamiento más específico. Actualmente, su estado no reviste un peligro vital según la primera valoración asistencial.

Intervención de los cuerpos de seguridad

La Policía Local de Adeje acudió al lugar del siniestro tras la alerta. Los agentes regularon el tráfico en la carretera para evitar nuevos percances. Además, la patrulla realizó las diligencias oportunas para esclarecer las causas del impacto.

El operativo contó con la coordinación total desde la sala del 112 Canarias. Los servicios de emergencia trabajaron de forma conjunta durante toda la intervención. Finalmente, los operarios retiraron los vehículos de la calzada para restablecer la normalidad.