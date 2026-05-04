La UE responderá si EEUU incumple el acuerdo de aranceles

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, advierte sobre posibles represalias ante la amenaza de Trump de gravar los coches europeos

El ministro Carlos Cuerpo avisó en Bruselas sobre la respuesta europea ante posibles aranceles de Estados Unidos. El Gobierno español defiende el pacto alcanzado el pasado agosto frente a las amenazas del presidente Donald Trump. Esta advertencia busca proteger la estabilidad de las empresas europeas en un contexto de creciente tensión comercial.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios de comunicación en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a 4 de abril de 2025, en Madrid (España). – Jesús Hellín – Europa Press – Archivo

La Unión Europea mantiene su capacidad de respuesta mediante los instrumentos y herramientas a su disposición. El ministro Cuerpo confirmó esta postura antes de su reunión con los titulares de Economía de la eurozona. Bruselas activará estas medidas si Washington decide finalmente incumplir los compromisos comerciales vigentes.

La Comisión Europea también apoya esta estrategia de firmeza ante los nuevos gravámenes anunciados. El presidente estadounidense amenazó recientemente con elevar hasta el 25 % los impuestos a los vehículos europeos. Por ello, las autoridades comunitarias vigilan de cerca cualquier movimiento que rompa el equilibrio actual.

Estabilidad para las empresas

El objetivo principal del Ejecutivo central es ofrecer certidumbre y calma a los sectores exportadores. Cuerpo subrayó que la Unión Europea centra sus esfuerzos en cumplir estrictamente el pacto del verano. De este modo, las instituciones buscan evitar un escenario de inestabilidad que perjudique el crecimiento económico.

Bruselas avanza actualmente en la implementación técnica de su parte del acuerdo comercial. El ministro espera que Estados Unidos haga lo mismo sin importar el instrumento jurídico utilizado. Por ahora, el Gobierno solo aprecia una intención pública y ninguna orden ejecutiva específica.

Contexto legal en EEUU

Estados Unidos atraviesa un periodo de transición en su política comercial tras una sentencia judicial. El Tribunal Supremo de aquel país anuló recientemente los aranceles recíprocos entre ambas potencias. Este hecho obliga a la administración de Trump a buscar nuevas fórmulas legales para sus medidas.

A pesar de la retórica política, España no detecta todavía medidas efectivas contra los coches europeos. El ministro Cuerpo aclaró que el compromiso de agosto sigue siendo la base del trabajo actual. La Unión Europea mantendrá la guardia alta para defender los intereses de sus estados miembros.