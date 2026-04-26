El Centro Coordinador de Emergencias 112 moviliza recursos sanitarios tras el accidente ocurrido este mediodía en la carretera TF-16

Un turismo ha atropellado a una mujer de 75 años este domingo en el municipio de Tacoronte, concretamente en la zona de San Juan. El incidente tuvo lugar en la carretera TF-16, donde la víctima sufrió impactos que le provocaron lesiones de consideración, según los datos facilitados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

El aviso entró en la sala operativa a las 12:52 horas, momento en el que una alerta ciudadana comunicó que «una mujer había sido atropellada y precisaba asistencia sanitaria». A partir de ese instante, los gestores de emergencia activaron de forma inmediata los protocolos necesarios para atender a la afectada en el punto del suceso.

Intervención sanitaria y traslado hospitalario

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) envió al lugar de los hechos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. El personal sanitario centró sus esfuerzos en asistir a la mujer, quien presentaba lesiones de carácter grave como consecuencia del choque con el vehículo.

Tras realizar las maniobras pertinentes sobre el asfalto, los facultativos estabilizaron a la paciente para garantizar su seguridad durante el trayecto. Posteriormente, la ambulancia medicalizada evacuó a la herida hasta el Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó para recibir tratamiento especializado.

Al lugar del atropello también acudieron agentes de la Guardia Civil, quienes aseguraron la zona para evitar nuevos incidentes en la vía. Los efectivos de seguridad se hicieron cargo de la instrucción del atestado correspondiente para esclarecer las causas exactas de este suceso en la red viaria tinerfeña.