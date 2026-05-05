Investigado un hombre por la muerte de su bebé recién nacido

La Guardia Civil analiza las causas del fallecimiento del menor de veinte días tras su traslado al Hospital Materno Infantil

La Guardia Civil investiga a un varón en Lanzarote por la muerte de su hijo recién nacido este pasado abril. Los agentes activaron el protocolo judicial después de que el bebé falleciera en un centro hospitalario de Gran Canaria. Las autoridades intentan esclarecer los hechos ocurridos tras una primera asistencia de emergencia en el municipio de Tinajo.

Guardia Civil – DELEGACIÓN DEL GOBIERNO – Archivo

Los padres acudieron al centro de salud de Tinajo porque el bebé no respiraba de forma normal. Ellos encontraron las instalaciones cerradas en ese momento de la emergencia. Por esta razón, la familia solicitó ayuda inmediata a los agentes de la Policía Local.

Los policías practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al recién nacido con rapidez. Estos mantuvieron el esfuerzo hasta la llegada de una ambulancia al lugar de los hechos. El personal sanitario relevó a los agentes y continuó con la asistencia técnica durante el trayecto.

El equipo médico estabilizó al bebé para su ingreso en el Hospital José Molina Orosa de Arrecife. Sin embargo, la gravedad del estado del menor obligó a coordinar un traslado aéreo urgente. Un helicóptero evacuó finalmente al paciente hasta el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

Desarrollo de la investigación judicial

Los medios regionales señalan que, según el informe forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, la causa de la muerte del bebé fue un fuerte golpe en la cabeza que le causó un traumatismo craneoencefálico.

En base a dicho informe y a las declaraciones que hizo el investigado en distintas ocasiones, cambiando de versión, la justicia ha abierto diligencias contra el padre del bebé, y se trata de esclarecer lo ocurrido.