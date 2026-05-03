La Guardia Civil aborda un mercante cerca de Dajla y detiene a 23 tripulantes en lo que podría ser el mayor alijo de cocaína incautado en alta mar

Interceptado un buque con hasta 45 toneladas de cocaína que ya se encuentra en el puerto de Las Palmas. EFE

La Guardia Civil ha intervenido un mercante que transportaba entre 30.000 y 45.000 kilos de cocaína en una operación realizada en aguas próximas a Dajla, en la costa atlántica de Marruecos.

El buque, denominado Arconian, se encuentra en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde se determinará con exactitud el volumen de la droga intervenida.

El abordaje se llevó a cabo el pasado viernes sobre las 18:00 horas. Además, el mercante, de 90 metros de eslora y bandera de Comoras, había zarpado el 22 de abril desde Freetown (Sierra Leona) con destino a Bengasi (Libia).

23 personas detenidas

En el operativo detuvieron a 23 tripulantes, en su mayoría de nacionalidad filipina y angoleña.

Además, en la intervención participaron el buque oceánico Duque de Ahumada, el patrullero Río Guadiato y unidades especializadas de la Guardia Civil.

La bodega del barco se localizaron alrededor de 1.500 fardos de droga, con un peso estimado de entre 25 y 30 kilos cada uno, además, en una operación que podría convertirse en una de las mayores incautaciones de cocaína realizadas en alta mar.