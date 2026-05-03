La dirigente opositora, María Corina Machado, reclama un órgano electoral independiente y garantías democráticas previas a cualquier proceso electoral

María Corina Machado pide renovar el CNE antes de convocar elecciones en Venezuela. Europa Press

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha defendido la necesidad de renovar “lo antes posible” el Consejo Nacional Electoral (CNE) como paso previo a la convocatoria de elecciones en Venezuela.

La dirigente insiste en que el organismo debe estar formado por personas independientes, sin afiliación política, para generar confianza y cumplir con lo establecido en la Constitución.

Machado también ha subrayado la importancia de depurar el registro electoral y permitir que millones de venezolanos, dentro y fuera del país, puedan inscribirse o actualizar sus datos.

Desmantelar la “estructura represiva”

Asimismo, considera imprescindible contar con observación internacional continua durante todo el proceso para garantizar su transparencia.

Entre las condiciones planteadas, la opositora ha señalado además la necesidad de desmantelar la “estructura represiva”, liberar a los presos políticos, que cifra en más de 500, y garantizar la libertad de expresión.

En este contexto, ha reiterado su intención de regresar a Venezuela “muy pronto” y ha convocado movilizaciones en más de 120 ciudades del mundo en apoyo a los detenidos y perseguidos políticos.