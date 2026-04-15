Denuncian falta de transparencia sobre quién representará a El Hierro en Venezuela

Polémica en el Cabildo de El Hierro tras el anuncio por parte del presidente de la representación designada para un viaje institucional a Venezuela

Agrupación Herreña Independiente denuncia falta de transparencia en la designación de la delegación institucional que representará a El Hierro en el viaje previsto del 28 de abril al 3 de mayo a Venezuela. AHI critica cómo se hizo pública la composición de este grupo, ya que, aseguran, se conoció a través de invitaciones enviadas desde Venezuela, y no por vías oficiales del Cabildo de El Hierro.

Pleno en el Cabildo de El Hierro. Imagen Cabildo de El Hierro

Para la formación política, esto es una manera de ocultar una designación incorrecta porque hay cargos nombrados directamente por el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, como el director insular de Presidencia, en lugar de consejeros elegidos democráticamente por la ciudadanía. También irán la vicepresidenta del Cabildo, el director de Patrimonio y una persona de prensa.

Por su parte, el PSOE ha defendido la gestión de la delegación y la necesidad de mantener los lazos con Venezuela, tras la aprobación de una moción para exigir al Gobierno de Canarias acciones en este ámbito.

Actos en Venezuela

La delegación tiene previsto asistir a una serie de encuentros con la comunidad herreña residente en el país, destacando los vinculados a la Asociación Civil Amigos del Garoé, entidad que recientemente recibió la Medalla Garoé de Oro por parte del Cabildo.

Uno de los actos principales será la representación del Día de los Pastores, por lo que la oposición entiende que serían pastores de El Hierro los que deberían estar representados en este viaje.

La agenda incluye reuniones institucionales para tratar asuntos de emigración y bienestar de los herreños en Venezuela, dada la experiencia de los cargos designados en este ámbito.