Los fondos marinos de La Restinga serán la inspiración del Campeonato de Canarias de Fotografía Submarina 2026

Del 13 al 17 de mayo, el mar de las Calamas de La Restinga acoge el Campeonato de Canarias de Fotografía Submarina

Las federaciones española y canaria de Actividades Subacuáticas, el Cabildo de El Hierro y el Ayuntamiento de El Pinar organizarán del 13 al 17 de mayo en La Restinga la 37ª edición del Campeonato de Canarias de Fotografía Submarina. El evento se desarrollará en el Mar de las Calmas, considerado uno de los mejores puntos de buceo de Europa.

La Restinga acogerá el XXXVII Campeonato de Canarias de Fotografía Submarina

Participantes de todas las islas

El evento fue presentado este miércoles por el presidente de la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas, Luciano Cedrés, el director deportivo de la prueba, Tato Otegui, el consejero de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deportes del Cabildo de El Hierro, Rubén Armiche, y la primera teniente alcalde de El Pinar, Magaly González.

El evento reunirá a deportistas especializados de toda Canarias en un entorno de gran biodiversidad marina, el Mar de las Calmas, al suroeste. Se trata de un enclave de referencia mundial para la práctica del submarinismo con excepcionales condiciones para la práctica de este deporte.

La competición se desarrollará a lo largo de varias jornadas que incluirán inmersiones programadas, reuniones técnicas y actividades complementarias.

Las pruebas se realizarán bajo estrictas condiciones de seguridad. Las inmersiones que no superarán los 30 metros de profundidad y una duración máxima de 70 minutos, incluyendo las paradas de seguridad.

Asimismo, no estarán permitidas las inmersiones con descompresión.

En el acto de clausura tendrá lugar una proyección pública de las imágenes presentadas a concurso, junto con la entrega de trofeos y medallas.

30 años apoyando la fotografía submarina

El consejero insular de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deportes ha asegurado que el Cabildo de El Hierro apoya firmemente este tipo de encuentros que “no solo ponen en valor la riqueza de nuestra tierra, sino que además fomentan el intercambio entre profesionales y la comunidad herreña, sirviendo esta competición una antesala para el Campeonato de España, que ya se celebró el año pasado en esta misma localidad”.

Por su parte, la primera teniente alcalde de El Pinar señaló que el evento no solamente refuerza la imagen turística del municipio “sino que además dinamiza la economía por todo lo que supone: alojamiento, servicio y al final todo influye en La Restinga”.

El presidente de la Federación, Luciano Cedrés, señaló que una vez más este certamen se celebra en La Restinga “porque es uno de los destinos más importantes que existen en el mundo. Cada edición ha sido un éxito total, tanto en participación como en calidad”.

Desde el Cabildo señalan que la institución lleva 30 años potenciando este importante segmento para el sector turístico insular. Continúa apostando por la celebración de este tipo de eventos que consolidan un sector clave de la isla.