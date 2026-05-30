Tras constatar que el motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria, y siguiendo las indicaciones prestadas mediante teleasistencia, se comenzaron a realizar maniobras de reanimación

Un motorista ha fallecido sobre las 14.50 horas de este sábado al chocar con un turismo en la carretera TF-13. En concreto, a su paso por Bajamar y dentro del municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

En este sentido, dos personas que se identificaron como personal sanitario prestaron la primera atención al afectado. Por tanto, tras constatar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, y siguiendo las indicaciones prestadas mediante teleasistencia, comenzaron a realizar maniobras de reanimación.

Maniobras de reanimación

Las mismas fueron retomadas a su llegada por el personal de SUC con maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

Por su parte, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de realizar el atestado correspondiente y las diligencias judiciales.