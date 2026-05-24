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Un motorista herido de gravedad al sufrir una caída en la GC-60, en la zona de Fataga

RTVC / Europa PRESS
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El SUC comprobó que el motorista presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en helicóptero

Un motorista, de 32 años, ha resultado herido grave tras una caída en la carretera GC-60, en las inmediaciones de la zona de Fataga, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen archivo RTVC.

Los hechos se produjeron a las 13.00 horas de este domingo y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el motorista presentaba politraumatismos de carácter grave. Por tanto, se le trasladó en helicóptero medicalizado del SUC hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Tráfico en la zona

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, que aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero en la misma vía; mientras que agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.

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